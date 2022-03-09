تصريح روسى عاجل بشأن محطة زاباروجيا النووية

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الحرس الوطنى الروسى، اليوم الأربعاء، أن الوضع فى محطة زاباروجيا النووية تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الموظفين العاملين فى المحطة يواصلون العمل كالمعتاد.





وقال المتحدث، فى تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "تعرضنا لهجوم من قبل مجهولين أثناء قيامنا بدورية فى محطة زاباروجيا النووية يوم 4 مارس، وقد تم السيطرة على الوضع". وأبلغت السلطات الأوكرانية، الأحد الماضى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إدارة محطة كييف تخضع حاليًا لتوجيهات القوات المسلحة الروسية. وفى سياق متصل، قال مصدر روسى مطلع على الصناعة النووية لوكالة "سبوتنيك" إن الاشتباكات الأخيرة فى المبانى الإدارية بالقرب من محطة الطاقة النووية زابوريجيا قد تكون نتيجة لتخزين أوكرانيا وثائق حول عملها على تطوير الأسلحة النووية هناك.

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