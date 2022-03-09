عاجل- وقف إطلاق نار.. إعلان روسى مفاجئ فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات الروسية، دخول وقف جديد لإطلاق النار فى مناطق أوكرانية حيز التنفيذ، بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل منذ قليل.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ أكثر من أسبوع، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.