نظام الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية هو نص قانوني يهدف إلي ضبط الحالة المدنية لكافة المواطنين السعوديين ، ويعني برصد وتسجيل كافة ما يعني بالحالة المدنية للمواطنين في أي من الواقعات المدنية ، ويعمل علي تدوين جميع الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب الموجودين علي أراضي المملكة في سجلات معده خصيصاً لذلك ، ويحتوي النظام في مواده علي تفاصيل الأحكام المتصلة بالسجلات المدنية ، وسجلات ومحل القيد ، والمواليد، ووقائع الزواج والطلاق والوفيات في المملكة ، والهويات و البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة لجميع المواطنين والأجانب ، كما يشتمل مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية علي قواعد تحديد عقوبات مخالفة النظام ومواده ، ومن خلال مقالنا اليوم عن نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد ، نستعرض لكم أهم لتعديلات التي وردت علي النظام وبيان بمحتوي مواد النظام وشرح مبسط لتلك التعديلات ، كما يمكنكم الاطلاع علي قانون تملك غير السعوديين للعقارات بالمملكة عبر موقعنا ثقفني.

نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

يتكون نظام الأحوال الشخصية في السعودية من ” 96 ” ست وتسعون مادة ومتاح علي الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي باللغتين العربية والانجليزية عبر رابط نظام الأحوال المدنية. :

تحتوي المادة الأول من نظام الأحوال المدنية علي اختصاص مواد وأحكام النظام كالآتي : رصد وتقنين الحالة المدنية لجميع مواطني المملكة. تسجيل كافة ما يم بعلاقة لحالة المواطن من وقائع مدنية في سجل مخصص لذلك. تدوين جميع الوقائع المدنية بخصوص كافة الأجانب الموجودين علي أراضي المملكة في سجلات مخصصة لهم.

تحتوي الـ 95 مادة المتبقية علي تعريفات النظام وضوابط القوانين وتحديد اختصاص الجهات والأحكام والعقوبات علي المخالفين.

أبرز تعديلات نظام الاحوال الشخصية الجديد 2022

في الاجتماع الدوري لمجلس الوزارة السعودي بتاريخ الثلاثاء 8 مارس 2022 في ساعة متأخرة ، تمت الموافقة بالإجماع علي قانون الأحوال الشخصية السعودي الجديد هيئة الخبراء :

برئاسة سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين تم إقرار التعديلات التالية : تم تحديد سن الزواج بحد أدني 18 عام. توكيد استحقاق المرأة لنفقة الزوج بغض النظر عن وضعها المادي. اتباع وتفعيل كافة التقنيات والطرق الحديثة في إثبات الأنساب. أصبح إثبات الوقائع المدنية بما فيها الزواج والطلاق والرجعة أمراً إلزامياً. التأكيد علي حفظ حقوق الطفل في الحضانة ومنع ممارسات المساومة في حال فراق الزوجين. مراعاة الحفاظ علي رباط الأسرة في حساب عدد الطلقات. يمكن النظام المرأة من الحصول علي حق فسخ عقد الزواج منفردة في بعض الحالات. يلزم النظام الزوج بتعويض الزوجة في حال عدم توثيقة لبعض الوقائع بالأحوال الشخصية. إعطاء المرأة حق توثيق الطلاق والمراجعة في حال رفض الزوج. تراعي أحكام الحضانة مصلحة المحضون بالمقام الأول.



إقرار نظام الأحوال الشخصية وزارة العدل

يتم نشر قرار نظام الأحوال الشخصية الجديد عبر الجريدة الرسمية يوم الجمعة وعلي نظام الأحوال الشخصية سيدخل حيز النفاذ :