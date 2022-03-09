نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نور نتائج الطلاب 1443 رابط نظام نور تسجيل دخول بالهوية لنتائج الفصل الثاني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط موقع نور نتائج الطلاب 1443 لاستخراج شهادات الفصل الدراسي الثاني برقم الهوية فقط ورمز التحقق، وذلك بعد أن أصدرت وزارة التعليم عام تعميماً يحدد مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل الدراسية بالتعليم العام، وتقسيم الطلاب وفق النماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة لمجموعات من أجل المحافظة على سلامتهم بعد إقرار الوزارة إجراء الاختبارات النهائية بشكل حضوري لجميع الطلبة، وفي الوقت الحالي يبحث أولياء الأمور عن رابط نظام نور لنتائج الطلاب لاستخراج الشهادات للأبناء من النظام التعليمي الإلكتروني برقم الهوية أو بالسجل المدني وبدون كلمة سر للاطمئنان على مجهود فصل دراسي كامل ومعرفة مستوى الأبناء، لذلك قمنا بتوفير رابط نظام نور نتائج الطلاب 1443 الرسمي المتوفر من قبل الوزارة الآن.

موقع نور نتائج الطلاب 1443

في ظل حرص الوزارة على تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب بمراحل التعليم الحكومي والأهلي والعالمي، فقد أوجبت أن تبدأ الاختبارات النهائية حضورياً على مدار الأسبوع الجاري، حيث بدأت الاختبارات اعتباراً من يوم الأحد الماضي، ومن المقرر لها أن تستمر حتى نهاية الأسبوع لتنتهي يوم الخميس الموافق لتاريخ السابع من شهر شعبان الجاري.

وقد أصدرت الوزارة توجيهاتها بتشكيل لجان تشرف على الاختبارات النهائية لتنفيذ ومتابعة سير الاختبارات وأعمالها وإدخال المهارات للصفين الأول والثاني الابتدائي، إلى جانب رصد الدرجات وتدقيقها لباقي الصفوف الدراسية، واستخراج نتائج الطلاب وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق لتاريخ السابع من شهر شعبان 1443هـ وفق الآلية المعتمدة لتوزيع الدرجات.

وقد تم الإعلان اليوم الأربعاء من جانب العديد من المدارس الابتدائية والمتوسطة عن إطلاق نتائج الطلاب الفصل الثاني اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ليتم الإطلاع عليها من جانب ولي الأمر أو الطالب عن طريق تسجيل دخول نظام نور لنتائج الطلاب أو نظام نور ولي الأمر 1443 بإدخال بيانات المستخدم التي تتمثل في الهوية وكلمة المرور، كما يتاح استخراج نتائج نظام نور من تطبيق توكلنا بعد تفعيل التنبيهات، ومن يرغب في الحصول على رابط نتائج نظام نور المركزي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط موقع نور نتائج الطلاب 1443 الرسمي (noor.moe.gov.sa).

خطوات استخراج نتائج الطلاب نظام نور 1443

يتاح الآن دخول نظام نور لولي الأمر لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الثاني عن طريق إدخال بيانات المستخدم، ولكن؛ ماذا يفعل أولياء الأمور ممن يرغبون في استخراج نتائج الأبناء من نظام نور في حال نسيان كلمة المرور أو اسم المستخدم؟ وهنا يتم النقر على أيقونة هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم.

ثم مطابقة رقم الهوية وتعبئة رمز التحقق والنقر على التالي، وسيتم الحصول على بيانات نظام نور تسجيل الدخول لاستخراج الشهادات، وذلك باختيار الابن المراد عرض نتيجته ثم النقر على إشعار بنتيجة الطالب، ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني 1443، والنقر على “ابحث” وسيتم عرض النتيجة، ويمكنكم متابعة خطوات استخراج نتائج الطلاب من نظام نور من خلال الفيديو التالي:

وفي حال تفعيل التنبيهات عبر تطبيق توكلنا، سيتم إشعاركم فور إطلاق نتائج الطلاب، ليتم الدخول إلى التطبيق ومن ثم الإطلاع على الشهادة، كما يمكن تسجيل دخول نظام نور لنتائج الطلاب من خلال النقر على تسجيل دخول نظام نور بوابة النفاذ الوطني الموحد، وإدخال بيانات حساب أبشر، وسيتم التحويل إلى موقع نور نتائج الطلاب 1443 لاستخراج الشهادة فور رفعها على الموقع.