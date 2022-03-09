نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 52 لشهر مارس 2022 عبر رابط نتائج الأهلية ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن، يتم صرف الدفعات كل شهر يوم 10، ما إذا كان لا يصادف هذا اليوم يوم عطلة رسمية، وإذا صادف يوم عطلة رسمية يتم صرف الدفعة الخاصة بالشهر قبلها بيوم أو بعدها بيوم، حيث يتم صرف الدفعة 52، لشهر مارس 2022م، يوم الخميس الموافق 10 من نفس الشهر، ومن ثم فقد ازداد البحث بشكل كبير عبر شبكة الانترنت، عبر محرك البحث الشهير جوجل، لمعرفة موعد صرف هذه الدفعة، وكيفية صرف الدفعة 52 من حساب المواطن، وماهو الرابط الخاص بحساب المواطن، وماهي شروط الاستحقاق، كل هذا سوف نتعرف عليه في هذا المقال، عبر موقعكم المتميز “ثقفني“.

موعد صرف حساب المواطن

صدرت نتائج الأهلية للدورة 52 (شهر مارس 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAE9Zye pic.twitter.com/yKSUw4elak — حساب المواطن (@citizenaccount) صدرت نتائج الأهلية للدورة 52 (شهر مارس 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAE9Zye pic.twitter.com/yKSUw4elak — حساب المواطن (@citizenaccount) March 2, 2022

تحرص المملكة العربية السعودية. دائماً على مساعدة مواطنيها على التخفيف من أعباء الحياه. وضمان معيشة وحياه كريمة لهم. من خلال إطلاق البرامج التي تساعدهم بشكل خاص. ومن هذه البرامج برنامج حساب المواطن. الذي تم إطلاق هذا البرنامج في عام 2017م. لدعم المواطنين الأكثر فقراً واحتياجاً. ومن ثم يتم تطوير هذا البرنامج. لضمان الحصول للفئات التي تستحق الدعم. وتطلب المملكة العربية السعودية من مواطنيها دائماً. ضرورة تحديث بياناتهم. وذلك لضمان استمرار الحصول على الدعم. في الميعاد المحدد له.ويتم تحديث البيانات الخاصة بالمواطن الذي يستحق هذا الدعم شهرياً. وبعد ذلك يتم صرف الدفعة الخاصة بالشهر في ميعادها. بحيث يكون هذا الميعاد لشهر مارس يوم 10/3/2022م. 7/8/1443هــ.

خطوات تغير الحساب البنكي الخاص بحساب المواطن

4 خطوات لتغيير حسابك البنكي في برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/JrUHut3RNy — حساب المواطن (@citizenaccount) 4 خطوات لتغيير حسابك البنكي في برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/JrUHut3RNy — حساب المواطن (@citizenaccount) February 20, 2022

يتم الدخول عبر شبكة الانترنت عبر محرك البحث الشهير جوجل.

كتابة “ البوابة الالكترونية لبرنامج حساب المواطن”.

ثم يتم الضغط على أيقونة “تفاصيل الطلب”.

وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “بيانات الحساب البنكي”.

ثم يتم تغير “ رقم الأبيان”.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة “حفظ”.

الرابط الخاص بحساب المواطن لصرف الدفعة 52