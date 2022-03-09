نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية الوطنية بالمملكة في المقال التالي
استعلام حساب المواطن برقم الهوية، من الأمور الهامة التي تتعلق بمستفيدي برنامج حساب المواطن والذي يعتبر احد اهم برامج الدعم المقدمة في المملكة العربية السعودية، دائما ما تهتم الحكومة السعودية بمواطنيها وخصوصا أصحاب الدخل المحدود، ولهذا قامت بتقديم عدد من برامج الدعم مثل المساعدة المقطوعة وأيضا حساب المواطن والذي هو موضوع مقالتنا اليوم، تعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن كل برامج الدعم المقدمة داخل المملكة، وهذه الأيام تكثر عمليات البحث عن الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية من اجل معرفة كل تفاصيل البرنامج، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل استعلام برنامج حساب المواطن.
استعلام حساب المواطن برقم الهوية
كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بإصدار خدمات هامه وعديده لكل مستفيدي برامج الدعم، ومنها أصدار رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية والذي من خلال يمكن معرفة كل الأمور الخاصة بهذا البرنامج الهام، ومنها يمكن معرفة موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة و منها الاستعلام عن حساب المواطن لمستفيدي الضمان، وغيرها من الخدمات التي دائما ما يبحث عنها مستفيدي حساب المواطن، ومن خلال السطور القادمة خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية ومعرفة قيمة الدعم وأيضا الشروط التي يجب توافرها في كمل يريد الحصول على هذا البرنامج الهام.
رابط حساب المواطن للتعرف على قيمة الدعم
- يمكن الدخول على رابط حساب للتعرف على قيمة الدعم من هنا برقم الهوية http://www.ca.gov.sa/
- اضغط على مربع حساب المواطن التقديري.
- اكتب أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.
- اكتب أفراد الأسرة من سن 18 فيما فوق.
- ادخل إجمالي دخل الأسرة.
- في النهاية سوف يظهر قيمة الدعم النقدي مبلغ الاستحقاق التقدير.
شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن
- أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية.
- يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية.
- حاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.
- عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
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