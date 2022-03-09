عاجل- تصريح جديد من روسيا بشأن تصدير الغاز إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال الدبلوماسى الروسى وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه بالنسبة لقطاع الغاز، فإن روسيا لا تعتزم التخلى عن موقعها كمورد موثوق للغاز إلى السوق الأوروبية .. مشيرا إلى أن الشركات الروسية تواصل تنفيذ التزاماتها التعاقدية بالنسبة للتوريد والعبور أيضا.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فى وقت سابق، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة فى مجال النشاط الاقتصادى الأجنبى من أجل ضمان أمن روسيا، وأوعز بوتين بضمان حظر تصدير واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا فى عام 2022 وفقا للقوائم التى يحددها مجلس الوزراء.

وأكد بوتين أن الحظر المفروض على التصدير والاستيراد إلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التى ينقلها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية، وأوعز بضمان حظر تصدير المنتجات والمواد الخام خارج روسيا حتى 31 ديسمبر، والتى ستحدد القائمة من قبل الحكومة.