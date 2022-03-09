عاجل- القتال مستمر.. آخر تطورات العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت وزارة الدفاع، أن القتال لايزال مستمرا فى محيط كييف، إلا أن القوات الروسية لم تحقق أى تقدم داخلها.

أما فيما يخص مدينة ماريوبول تحديدا، فهناك اتهامات متبادلة بين الجانبين الروسى والأوكرانى فيما يتعلق بفشل إجلاء المواطنين من المدينة.

كذلك، هناك مخاوف كبيرة من تضرر المنشآت النووية فى أوكرانيا وخاصة محطة زاباروجيا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.