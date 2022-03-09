جدة - نرمين السيد - وأضافت وزارة الدفاع، أن القتال لايزال مستمرا فى محيط كييف، إلا أن القوات الروسية لم تحقق أى تقدم داخلها.
أما فيما يخص مدينة ماريوبول تحديدا، فهناك اتهامات متبادلة بين الجانبين الروسى والأوكرانى فيما يتعلق بفشل إجلاء المواطنين من المدينة.
كذلك، هناك مخاوف كبيرة من تضرر المنشآت النووية فى أوكرانيا وخاصة محطة زاباروجيا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- القتال مستمر.. آخر تطورات العملية العسكرية فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.