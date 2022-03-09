نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور 1443 برقم الهوية Noor Results رابط استخراج النتائج بدون كلمة سر لولي الأمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل دخول موقع نظام نور 1443 برقم الهوية ورمز التحقق فقط NOOR Results لاستخراج نتائج الطلاب برقم السجل المدني فقط عن طريق الدخول المباشر إلي موقع نور بالهوية noor results للإطلاع على نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) للعام الدراسي 1443، وذلك فور إطلاق وتفعيل موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري بشكل رسمي من جانب وزارة التعليم عام، حيث تتيح الوزارة رابط نظام نور بالهوية الوطنية أو نظام نور بالسجل المدني بعد أن يتم الانتهاء من رصد درجات الطلاب والطالبات وتدقيقها والتأكد من مطابقتها للدرجات الموجودة بمنصة مدرستي التعليمية، وفي حال عدم تفعيل نظام نور برقم الهوية فقط أو نسيان إحدى بيانات الدخول لموقع نور، فيمكن تسجيل الدخول إلى نظام نور برقم الهوية بعد مطابقة رقم الهوية من خلال النقر على “هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم.

تسجيل دخول نظام نور 1443

أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية موقع نظام نور المركزي لخدمة العملية التعليمية ومنسوبي التعليم بمختلف تخصصاتهم، وقد تم ذلك بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة للتماشي مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة الكريمة 2030، حيث يساعد موقع نور المركزي على نقل العملية التعليمية من البيئة التقليدية إلى البيئة الرقمية.

وذلك من أجل التيسير علي الطلاب والطالبات وكذلك ولي الأمر، حيث يضم جميع الخدمات التعليمية الخاصة بالطلاب والمعلمين أيضاً، ويقدم موقع نظام نور noor العديد من الخدمات الإلكترونية والتي منها إمكانية تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي من قبل أولياء الأمور أو قادة المدارس للالتحاق بالمدارس الابتدائية التي تخضع للنظام العام أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وفرصة التقديم علي الوظائف التعليمية المتاحة والتقديم علي حركة النقل الخارجية والداخلية بالنسبة للمعلمين والمعلمات.

بالإضافة إلي تقديم الخدمات التربوية لكافة الطلبة السعودين سواء كانت إقامتهم بداخل المملكة أو خارجها، ويعمل النظام علي إعطاء مزيد من الرقابة والدقة في عملية رصد درجات الطلاب والطالبات بمختلف المراحل، وكذلك إنشاء التقارير سواء كانت تقارير إحصائية أو تقارير الإشراف أو تقارير حسن أو تقارير المتابعة وتقارير المعلمين وتقارير الدرجات، كل ذلك من خلال اختيار “التقارير” بالقائمة الرئيسية.

رابط نظام نور تسجيل دخول للنتائج 1443

يمكن لولي الأمر أو الطالب الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام نور التعليمي لأداء المهام المطلوبة واستخراج نتائج الطلاب أو إشعارات الفترات أو لاستخراج شهادات الفصل الأول للعام الدراسي الجاري، كما يتم من خلال موقع نور تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي أو تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال.

وفي الوقت الحالي يتم البحث عن رابط تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية فقط وبدون رقم سري، حيث توفر وزارة التعليم رابط نظام نور المطور المركزي الذي يتم الدخول إليه من خلال تعبئة بيانات المستخدم التي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة السر، كما يمكنن الدخول من خلال بوابة نفاذ الإلكترونية بتعبئة بيانات حساب ابشر.

وقد أعلنت بعض المدارس المتوسطة والابتدائية عن رفع نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني اليوم الأربعاء بتاريخ 9 مارس 2022م الموافق لتاريخ 6 شعبان 1443هـ عبر نظام نور لنتائج الطلاب التعليمي في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لكي يتمكن ولي الأمر أو الطالب من دخول حسابه واستخراج الشهادة من خلاله أو من خلال تطبيق توكلنا، كما أعلنت بعض المدارس عن إطلاق النتائج غداً الخميس عبر موقع نور للطلاب، ومن يرغب في الحصول على رابط نظام نور 1443 الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط نظام نور تسجيل دخول (noor.moe.gov.sa).

طريقة استخراج نتائج نظام نور 1443

عند فقدان بيانات الدخول إلى نظام نور ولي الأمر سواء كلمة السر أو اسم المستخدم، ويرغب في استعادتها مرة أخرى، فيتم النقر على “هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم من الصفحة الرئيسية لنظام نور المركزي، ثم مطابقة رقم الهوية ورمز التحقق، ثم النقر على التالي، وسيتم الحصول على بيانات الدخول للنظام التعليمي.

ويمكن يتم استخراج نتائج الطلاب من خلال دخول نظام نور المركزي لولي الأمر 1443، ثم تسجيل الدخول بتعبئة البيانات لعرض بيانات الأبناء في نظام نور الصفحة الرئيسية المركزي، وفي حال الرغبة في دخول الحساب الشخصي من خلال بوابة نفاذ الإلكترونية، فيتم النقر على الأيقونة الخاصة بنفاذ وتعبئة بيانات ابشر، ويمكن متابعة خطوات استخراج نتائج نظام نور من خلال الفيديو التالي:

كيف أدخل نظام نور لنتائج الطلاب بوابة النفاذ الوطني

أتاحت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية إمكانية الدخول إلى نظام نور عن طريق تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب أبشر عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، كما يمكن تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام نور من خلال تعبئة بيانات الدخول المستلمة من الدرسة (اسم المستخدم – كلمة المرور).

ومن فقد بيانات الدخول يمكنه النقر على رابط بوابة النفاذ الموحد الإلكترونية من الصفحة الرئيسية لنظام نور للنتائج المركزي، ثم تسجيل الدخول ببيانات حساب ابشر، وسوف تصلك رسالة تتضمن كلمة المرور المؤقتة، قم بكتابتها ثم النقر على متابعة، وسيتم التحويل بشكل تلقائي إلى نظام نور 1443 الصفحة الرئيسية من حسابك الخاص لاستخراج النتائج للطلاب.

ويمكنكم مشاهدة خطوات الدخول إلى نظام نور بواسطة تعبئة بيانات ابشر في بوابة النفاذ الموحد عن طريق الفيديو التوضيحي التالي:

نتائج نظام نور 1443 وبدء إجازة الفصل الأول

بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ الاختبارات النهائية لجميع الطلاب بمراحل التعليم العام على مستوى المملكة، فقد بدأت إجازة الفصل الدراسي الأول وفق الخطة الزمنية لأعمال الفصل الأول “التقويم الدراسي المطور” اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 20 ربيع الثاني الموافق لتاريخ 25 نوفمبر 2021م لجميع المراحل التعليمية.

وتستمر الإجازة لمدة عشرة أيام، لتنتهي يوم الأحد بتاريخ 2 جمادي الأولى 1443هـ ويعود الطلاب إلى مدارسهم لبدء الفصل الدراسي الثاني، ويتم في الوقت الحالي نشر النتائج في نظام نور المركزي من قبل المدارس، لكي يتمكن أولياء أمور الطلاب من استخراج النتائج برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق من نظام نور 1443 المركزي.

وقد أوضحت وزارة التعليم عام السعودية أن المدارس تواصل رصد درجات الطلاب والطالبات في الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الأول، ومن ثم تدقيقها لجميع الصفوف التعليمية بكافة المراحل الدراسية، بالإضافة إلى استخراج النتائج وكشوف الدرجات واستكمال رفعها على نظام نور نتائج الطلاب ١٤٤٣ المركزي وفق آلية وضعتها الوزارة.

رابط نتائج نظام نور لولي الأمر 1443

يتم الإعلان بشكل متوالي من قبل المدارس التي أنهت اختبارات الفصل الدراسي الأول بنجاح عن نشر نتائج الطلاب في نظام نور لنتائج الطلاب 1443 بعد الانتهاء من رصد الدرجات للطلاب والطالبات لإصدار الشهادات، وقد تم الإعلان من جانب الوزارة عن أنه سيتم رصد الدرجات.

ومن ثم وإصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لكافة المراحل الدراسية “الابتدائية – المتوسطة – الثانوية” في موعد أقصاه يوم الخميس القادم بتاريخ 20 ربيع الثاني 1443هـ، ويمكن استخراج نتائج الطلاب المنشورة الآن من خلال اتباع رابط نظام نور 1443 لنتائج الطلاب الرسمي المرفق.

إعلان نتائج نظام نور توكلنا

تم الإعلان عن إضافة تطبيق توكلنا لخدمة جديدة تكون وظيفتها هي إشعار الطالب بالنتيجة النهائية فور أن يتم الإعلان عن اعتمادها من قبل قائد المدرسة، وهذه الخدمة هي “أبلغني عن تحديث النتائج”، فمن يرغب في تفعيل الخدمة الآن، يمكنه ذلك من خلال الدخول إلى توكلنا، ثم من الخدمات يتم النقر على خدمات التعليم، ثم النتائج الدراسية، ثم تفعيل الخدمة.

وقد أعلنت مدرسة ثانوية عمر بن عبد العزيز عن اعتماد قائد المدرسة نتائج الفصل الدراسي الأول 1443، حيث أصبح بإمكان الطلاب الآن الاستعلام عن النتائج عن طريق تسجيل دخول نظام نور 1443 Noor لولي الأمر المركزي، ومن ثم الإطلاع على الشهادات المتاحة الآن.

رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1443

من المقرر وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً من جانب الوزارة أن يتم الانتهاء من اعتماد نتائج الطلاب لكافة المراحل التعليمية، ونشر شهادات الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية لولي الأمر اليوم الخميس بتاريخ 25 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 20 ربيع الثاني 1443هـ، وقد تم الإعلان صباح اليوم عن نشر نتائج الطلاب في نظام نور من قبل بعض المدارس بالمملكة.

وفي انتظار إعلان باقي المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية عن اعتماد النتائج ونشرها في النظام المركزي، ويتم استخراج نتائج الطلاب من خلال تسجيل دخول نظام نور من حساب ولي أمر الطالب، ثم اختيار الطالب المراد عرض نتيجته، والنقر على إشعار بنتيجة الطالب، ثم اختيار الفصل الدراسي الأول والنقر على بحث، وسوف تظهر نتيجة الطالب عبر نظام نور 1443 للنتائج.

وقد أكدت وزارة التعليم على أنه قد تم الانتهاء من أداء اختبارات النهائية الفصل الأول لما يزيد عن ستة ملايين طالباً وطالبة بمراحل التعليم العام بالمدارس الحكومية والأهلية والعالمية يوم الأربعاء بتاريخ التاسع عشر من شهر ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ الرابع والعشرون من شهر نوفمبر الجاري، وفي القت الحالي تواصل المدارس رصد الدرجات وتدقيقها لجميع المراحل الدراسية.

اختبارات الفصل الأول 1443 وإخراج النتائج في نظام نور

تم إيضاح آلية الاختبارات النهائية الفصل الأول 1443 لطلاب وطالبات مراحل التعليم العام، حيث سيتم إجراء الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر عن بعد بدايةً من تاريخ 9 ربيع الثاني 1443هـ، وتستمر لمدة 3 أيام، إلى جانب استبدال الاختبارات العملية بمشاريع أو بحوث أو تقارير.

أما عن اختبارات طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية 1443، فسوف تتم عن بعد اعتباراً من اليوم الأربعاء بتاريخ 12 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 17 نوفمبر 2021، ويبدأ الاختبار في تمام الساعة 4 عصراً لجميع الطلاب والطالبات، وأكدت الوزارة على تنفيذ الاختبارات فقط عبر مدرستي نظام الاختبارات المركزية، ويجب على جميع الطلبة الالتزام بالحضور في الوقت المحدد لتنفيذ الاختبارات النهائية 1443.

بينما ستكون اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية حضورية في المدارس بتاريخ 12 ربيع الثاني 1443هـ للطلاب والطالبات المحصنين البالغين سن الـ12 عاماً، وتكون عن بعد عبر منصة مدرستي لغير المحصنين لأسباب صحية، ومن هم أقل من 12 عام، والذين لم يستكملوا الجرعتين مع حسم درجة المواظبة، ويمكنكم الحصول على رابط منصة مدرستي اختبار من خلال ثقفني.

نظام نور إشعارات الفترات 1443

أجرت وزارة التعليم عام اختبارات الفترة الأولى الفصل الأول للعام الدراسي الجاري 1443هـ عبر منصة مدرستي التعليمية لطلاب وطالبات مراحل التعليم العام، وأكدت على تنفيذ الاختبارات لكافة الطلاب عبر نظام الاختبارات المركزية فقط، والآن يمكن استخراج إشعار الفترة الأولى للطالب أو الطالبة من حساب نظام نور ولي الأمر.

وذلك للاطمئنان على مستوى الأبناء في الاختبارات الفترية أو أعمال السنة، حيث يتم الإطلاع على درجات الطلاب من خلال الدخول إلى الحساب التعليمي للطالب أو ولي الأمر في نظام نور بالهوية 1443، ثم النقر على أيقونة التقارير من القائمة الرئيسية، ثم الضغط على إشعار الفترات واختيار إشعار فترات أعمال السنة.

ثم قم بتحديد الفصل الدراسي الأول والفترة الأولى، وأنقر على “بحث”، وسيتم إظهار الإشعارات للطالب، ويمكنكم الإطلاع على خطوات استخراج الإشعارات من خلال الفيديو التالي:

نظام نور استمارة الفحص الطبي pdf

تم إصدار تعميماً لإدارات التعليم بالمناطق من قبل وزارة التعليم بناءً على خطاب وكيل وزارة الصحة بالتأكيد على جميع القادة بالمتابعة والتواصل مع أولياء الأمور من أجل إجراء الكشف الطبي للأبناء ممن لم يتم الكشف عليهم العام الماضي، وكذلك الحال بالنسبة للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي 1443هـ.

وقد تم التأكيد من جانب معاليه على ضرورة قبول نموذج الكشف الطبي المُرسل من خلال منصة صحة إلى نظام نور دون الحاجة إلى الاستمارة الورقية، ويمكنكم الحصول على استمارة الفحص الطبي pdf 1443 واستمارة اللياقة الطبية من خلال موقع ثقفني الآن.

كيف أطلع نتيجة في نظام نور لنتائج الطلاب

تختلف طريقة استخراج نتائج المرحلة الابتدائية عن المرحلة المتوسطة وعن المرحلة الثانوية، فلكل مرحلة دراسية طريقة خاصة لاستخراج نتائج الطلاب أو شهاداتهم، حيث يتم إظهار شهادات الطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية عن طريق الخطوات الموضحة بالجدول التالي:

المرحلة الابتدائية الدخول إلى موقع نظام نور لولي الأمر > ثم النقر على التقارير > قائمة تقارير الطلاب أو كشوف الدرجات > ثم النقر على إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الثاني > ثم النقر على أيقونة “ابحث”. المرحلة المتوسطة دخول موقع نور المركزي > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الثاني > ثم النقر على زر ابحث. المرحلة الثانوية دخول برنامج نور التعليمي > التقارير > تقارير أخرى > الإشعار الفصلي أو الإشعار الأكاديمي، ويمكنكم تنزيل الشهادة عن طريق النقر على السهم بالأعلى، ثم تنزيل، وسيتم تنزيل الشهادة على الجهاز الخاص بك.

كيفية استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

تم الإعلان رسمياً عن إتاحة نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية عبر موقع برنامج نور التعليمي للطلاب وأولياء الأمور من قبل العديد من المدارس التي أنهت عملية الرصد والتدقيق والمراجعة، ثم اعتماد الدرجات من جانب القادة، ويمكنكم الآن التعرف على موعد تفعيل نظام نور برقم الهوية فقط من وزارة التعليم عام لاستخراج “إشعارات الفصل” بالسجل فقط.

وتتوالى المدارس الابتدائية في نشر نتائج الطلاب عبر موقع نور للنتائج منذ ذلك الحين وحتى اليوم، ومن يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتيجة طالب من نظام نور 1443 لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1442

تم تعطيل رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط أو موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري من جانب وزارة التعليم عام، وذلك بعد الانتهاء من استخراج نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، حيث يتم إتاحة الرابط الرسمي لنظام نور بالهوية فقط في الأوقات الخاصة باستخراج نتائج الفصلين الدراسيين الأول والثاني فقط.

أما الآن يتم استخراج درجات أعمال السنة لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة أو إشعارات الفترات، وكذلك استخراج نتائج الصفين الأول والثاني الابتدائي بعد اعتمادهما بشكل رسمي من جانب بعض المدارس، ويتم استخراج نتائج الطلاب 1442 عن طريق الدخول إلى نظام نور المركزي بتعبئة بيانات المستخدم وهي اسم المستخدم الذي يكون غالباً هو رقم السجل المدني وكلمة المرور ورمز التحقق.

هام: فور تفعيل الرابط رسمياً من جانب وزارة التعليم عام، يمكنكم اتباع الرابط المرفق لدخول نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط، وسيتم استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية من حساب ولي الأمر أو الطالب دون الحاجة لمراجعة المدرسة، وفي انتظار الإعلان الرسمي من جانب وزارة التعليم عن تفعيل رابط نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري حتى الآن.

نظام نور إعادة ضبط كلمة السر

في حال فقدان الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر بيانات دخول نظام نور الشخصية سواء كان اسم المستخدم أو كلمة السر، فيجب على المستخدم الراغب في دخول حساب نظام نور لنتائج الطلاب الخاص به إعادة تعيين كلمة المرور أو اسم المستخدم مرة أخرى لكي يتمكن من استخراج شهادات الطلاب المنشورة في نظام نور المركزي.

حيث يتم إعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم من خلال القيام بخطوات يسيرة عبر نظام نور ولي الأمر التعليمي، فمن يرغب في التعرف على طريقة إعادة ضبط كلمة السر واسم المستخدم في نظام نور المركزي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

خطوات استخراج شهادات الطلاب من منصة مدرستي

أوضحت الإدارة العامة للتعليم “إدارة تقنية المعلومات” الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج شهادات الطلاب والطالبات أو نتائج الطلاب 1442، حيث يتم استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي عن طريق عدداً من الخطوات تتمثل في التالي:

أولاً: دخول ولي الأمر إلى منصة مدرستي من الحساب الخاص بالطالب.

ثانياً: التوجه إلى أيقونة “التقويم” من القائمة الرئيسية ونقوم بالنقر عليها.

ثالثاً: فتح الصفحة التي تليها وستجد إشعارات الفصل الدراسي الأول بمنتصف الصفحة قم بالنقر عليها.

رابعاً: أنه عند فتح الصفحة نجد الملفات بصيغة PDF نقوم بالنقر على الملف لتحميله.

خامساً: سيتم تنزيل ملف الطالب بهذا الشكل ويتم حفظها وطباعتها.

ومن يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب عن طريق منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من حساب الطالب، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

طريقة تسجيل الروضة نظام نور 1442

تم إصدار تعميم تنظيم تسجيل الأطفال في الروضة عبر نظام نور للعام الدراسي الجديد، وقد حددت وزارة التعليم عام الفترة الزمنية للتسجيل في الروضة 1443، حيث بدأت عملية التسجيل في رياض الأطفال اعتباراً من تاريخ 25 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 7 أبريل 2021م.

ويستمر نظام نور في استقبال طلبات التسجيل في نظام نور ولي الأمر خلال العام الدراسي، ويجب العلم أنه قد إصدار تعميماً إلحاقياً بالتعميم السابق اليوم بشأن تنظيم تسجيل رياض الأطفال 1443 يتضمن السن الجديد للقبول بالروضة.

ويبحث أولياء الأمور الآن عن طريقة تسجيل روضة في نظام نور 1443 المركزي للتعليم عن بعد، لذلك قمنا بتوفير خطوات تسجيل طفل جديد في مرحلة رياض الأطفال من حساب ولي الأمر في نظام نور للتعليم عن بعد من الجوال أو عن طريق اللابتوب بالفيديو التالي:

وزارة التعليم الاختبارات النهائية 1443

تم الإيضاح من جانب وزارة التعليم عام أن الأسرة شريك في تهيئة الأبناء للاختبارات النهائية، واستمرار الرحلة التعليمية عن بعد عبر منصة مدرستي للاختبارات التعليمية، فهناك العديد من الأمور الواجب على الأسرة القيام بها من أجل تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم لخوض فترة الاختبارات والمرور منها بسلام، حيث يجب على الأسرة القيام بالتالي:

تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي للطلاب والطالبات بالمنزل. توفير البيئة المنزلية المناسبة من حيث الهدوء والإضاءة الجيدة للاستذكار، من أجل الحصول على إنتاجية أفضل. المحافظة على التغذية السليمة الصحية. الحصول على قسط كافي من النوم لا يقل عن سبع ساعات يومياً. ومشاركة الأبناء في تنظيم أوقاتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. الحرص على جاهزية المتطلبات التقنية، والتواصل مع المرشد الطلابي عند مواجهة الأبناء مشكلة خلال الاختبار عبر منصة مدرستي للاختبارات عن بعد. يمكنكم التعرف على تعليمات الاختبارات النهائية وإرشادات هامة للمذاكرة الجيدة من أخل الخروج من ضغوط الاختبارات والقلق خلال هذه الفترة من وزارة التعليم.

خطوات التسجيل في نظام نور المطور

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم السعودية عن إصدار التعميم المتضمن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور المركزي للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443هـ، حيث منح برنامج نور صلاحية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر لإلحاق الأبناء بالصف الأول الابتدائي، ويتيح برنامج نور لولي الأمر إمكانية تسجيل الفئات التالية:

تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين ممن لديهم سجلاً مدنياً.

تسجيل الطلاب السعوديين ممن يحملون إقامة نظامية.

تسجيل الطلاب والطالبات من أم سعودية وأب غير سعودي.

وفي ظل البحث من جانب أولياء الأمور في الوقت الحالي عن طريقة تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور المركزي، وخطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور لولي الأمر بالصف الأول الابتدائي، فقد قمنا بتوفير خطوات التسجيل في نظام نور لولي أمر جديد بالفيديو التالي:

طريقة تسجيل طالب مستجد في نظام نور من الجوال

قمنا بتوفير خطوات التسجيل في نظام نور لولي الأمر لتسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443هـ من الهاتف الجوال، حيث يمكنكم التعرف على الخطوات من خلال الفيديو التالي:

رابط موقع نور المركزي 1443

يمكنكم الولوج إلي الموقع الرسمي لنظام نور المركزي من خلال الرابط الرسمي المرفق، ثم القيام بإدخال وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة وهي (اسم المستخدم وكلمة السر)، ثم قم بإدخال رمز التحقق الذي يتكون من أربعة أرقام، ثم اضغط علي زر دخول أو enter).

ويجب العلم أنه في حال النقر على رابط نظام نور بالسجل المدني فقط سيتم تحويلك على الموقع الرئيسي لموقع نظام نور 1443 لعدم تفعيل الموقع الرسمي برقم الهوية فقط حتى الآن.

خطوات الانتهاء من الاختبارات لنظام المقررات

الأولى: الموافقة على الدرجات، حيث تتم الموافقة على الدرجات لكل مقرر على حده أو من خلال الموافقة على كافة الشُعب دفعة واحدة عند عدم وجود نقص في إدخال الدرجات وذلك من خلال الاختبارات > الدرجات > الدرجات > الموافقة على الدرجات.

الثانية: نشر النتائج، حيث يتم نشر نتائج الطلاب من الإعدادات > إعدادات أخرى > نشر كشوف الدرجات >وضع نقطة على نعم >وسيتم ظهور النتائج في حساب نظام نور للطالب.

الثالثة: استخراج المبيضات، حيث يتم استخراج المبيضات من التقارير > كشوف > المبيضات > اختيار الفصل الدراسي > التخصص > النقر على “عرض”، وسيتم حفظ المبيضات من نسختين واحدة إلكترونية والأخرى مطبوعة.

الرابعة: الشهادات والإشعارات، حيث يتم حفظ وطباعة الإشعار الأكاديمي والفصلي من التقارير > الشهادات والإشعارات > اختيار الإشعار الأكاديمي > اختيار الإشعار الفصلي “مختصر – تفصيلي”، وللمنتسبين: إشعار الفصلي المختصر / إشعار أكاديمي فقط.

تابع الخطوات للانتهاء من الاختبارات “مقررات”

الخامسة: استخراج أسماء الأوائل حسب المعدل من التقارير > التقارير الإحصائية > الأوائل حسب المعدل التراكمي > الأوائل حسب المعدل الفصلي > تحديد المعدل وسنة الالتحاق > بحث.

السادسة: حصر الراسبين والغائبين ومقررات الرسوب عن طريق المبيضات أو الاختبارات > الدرجات > درجات الطلاب الراسبين والغائبين > اختيار الفصل الحالي > بحث > الدخول على الدرجات بجانب اسم كل مقرر.

السابعة: طباعة تحليل النتائج وحفظها إلكترونياً من التقارير > التقارير الإحصائية > تحليل نتائج الطلاب > اختيار الفصل الحالي > عرض.

الثامنة: تخريج الطلاب بعد التأكد من إتمام الساعات المطلوبة للتخرج من الاختبارات > الطلبة الخريجون > الطلبة المتوقع تخرجهم >اختيار خطة البرنامج التخصصي > وضع علامة صح أمام الطالب الخريج >حفظ.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور

يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائية في الوقت الحالي عن طريق الدخول إلى نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، وفي انتظار الإعلان الرسمي من جانب الوزارة عن تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط لتوفيره لمتابعي موقع ثقفي، وبعد تسجيل دخول نظام نور بالبيانات الخاصة به لاستخراج الشهادات عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.

يتم تعبئة البيانات الشخصية التي تتمثل في رقم الهوية أو اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول، وسيتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف الجوال للطالب، وبعد التحقق من عملية تسجيل الدخول بنجاح، فبذلك يكون الطالب قد دخل إلى الصفحة الرئيسية للحساب الخاص به، ثم النقر على أيقونة “النتائج” وتعبئة رقم الهوية الوطنية، ثم الدخول إلى التقارير الشهرية مباشرةً.

ويتم الإطلاع على نتيجة طالب من حساب نظام نور لولي الأمر عن طريق الدخول إلى حسابه في نظام نور بالهوية الوطنية ثم الدخول إلى “التقارير”، ومن كشوف الدرجات يتم اختيار “كشف درجات أعمال السنة، ثم تحديد الفصل الدراسي والنقر على أيقونة “بحث”، وسيتم عرض النتائج عبر نظام نور 1443 مباشرةً.

موقع نور لنتائج الطلاب 1443

يعد موقع نور حالياً من المواقع الهامة في مجال التعلم الإلكتروني بالمملكة، حيث يهدف إلى الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتقديم خدماتها إلكترونياً، لما يُقدمه الموقع من خدمات تعليمية متنوعة، وتأتي نتائج الطلاب للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ضمن الخدمات التي يقدمها نظام نور المركزي الإلكتروني، ومنذ أن تم الإعلان عن النتائج والطلاب والطالبات وأولياء الأمور في ترددٍ دائم علي موقع نور الرسمي.

ويقدم الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم خدمة الاستعلام عن نتائج نظام نور بشكل مجاني للطلاب والطالبات برقم الهوية أو برقم السجل، ويوفر الموقع ميزة “الخصوصية” بحيث لا يمكن لأحد الإطلاع علي النتيجة الخاصة بك عبر موقع نور سوي الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر فقط، ولا يملك هذه الميزة سوي الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر، فمن خلال بوابة نظام نور يمكن الحصول علي درجات الاختبارات النهائية للطلاب وكذلك الأهالي في كافة مناطق المملكة، عن طريق موقع إلكتروني سهل الاستخدام ومتخصص في المجال التعليمي فقط.

وقد كان من نتائج سعي المملكة العربية السعودية عامةً، ووزارة التعليم السعودية بشكل خاص، إلي الارتقاء بجودة التعليم وتطوير النظام التعليمي بالمملكة، أن قامت بإنشاء موقع نظام نور 1443 الرسمي، من أجل تسهيل عملية التواصل بين الإدارات التعليمية والطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وساعد ذلك علي توفير السرعة والدقة وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين من الموقع بجميع فئاتهم، وأيضاً إتاحة عملية الاستعلام عن نتائج برنامج نور نتائج الطلاب والمعلمين.

تسجيل الطلاب في نظام نور المركزي

تم الإعلان عن فتح الفصل الدراسي الثاني لمدارس المقررات بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل الاستعداد لتجهيز المواد والشعب لتسجيل الطلاب في نظام نور المركزي، ويتم إضافة ملف الطالب من جانب مدير المدرسة، ويقوم المدير بتفعيل الملف من أجل تمكين الطالب من الدخول إلي النظام وإجراء المهام المطلوبة منه.

ويقدم موقع نور الإلكتروني الجدول المدرسي للطلاب، وجدول اختبارات منتصف العام واختبارات نهاية العام، حيث يمكن للطالب الإطلاع علي جدول الاختبارات الخاص به والمواعيد المتعلقة به من حيث توقيت بدء الامتحان ونهايته، وبعد الانتهاء من الاختبارات يتم عرض نتائج نظام نور نتائج الطلاب برقم السري واسم المستخدم، ومن هنا نوافيكم بأخر أخبار نظام نور 1443 المركزي.

تحديث: نظراً لزيادة الاستفسارات حول طريقة توليد كلمة السر لحسابات الطلاب وأولياء الأمور، فقد قمنا بتوفيرها لكم، فبعد أن تقوم باتباع رابط دخول نظام نور المباشر المرفق، قم باختيار شؤون الطلاب، ثم اختيار أيقونة الطلاب/الطالبات، توليد كلمات سر المستخدمين، وهذه الخطوات خاصة بالطلاب، أما عن أولياء الأمور، يمكنهم الدخول علي شؤون الطلاب، ثم أولياء الأمور، ثم توليد كلمات سر المستخدمين عبر موقع نظام نور 1443 المركزي.

نتائج نظام نور برقم الهوية

يمكنكم الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية من المستخدم الخاص بالطالب، ثم الدخول علي التقارير، ثم كشوف الدرجات، إشعار بنتيجة الطالب، في ظل بحث نظام نور بالهوية لولي الأمر نود أن علمكم بأن رابط نتائج الطلاب برقم الهوية ليس متاحاً حتي الآن، ويمكنكم الاستعلام من خلال رابط دخول موقع نظام نور الرسمي المرفق بالموضوع.

تحليل النتائج في نظام نور

من يرغب في التعرف على كيفية أو خطوات تحليل النتائج في نظام نور المركزي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

ويقوم موقع نور علي إحداث العديد من التحديثات من أجل النهوض والتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال استخدام المواقع الإلكترونية بهدف تقليل الوقت والجهد، ومن خلال موقع ثقفني يمكنكم دخول موقع نور noor باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المتاح حالياً من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال للاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل الدراسية، كما يمكنكم الإطلاع على خطة التقويم الدراسي الجديدة الزمنية.

نظام نور لنتائج الطلاب 1443

يتم التأكد من صحة رصد درجات الطلاب والطالبات والمهارات عن طريق حساب نظام نور للقائد عندما يكون رصد الدرجات أو المهارات أقل من الفصل الدراسي الأول، فسوف يظهر أمامك جدولاً يتم من خلاله توضيح أسماء الطلاب والطالبات، وهنا يتوجب على القائد تعديلها حتى تختفي هذه الملاحظات عبر نظام نور المركزي، ويمكنكم الإطلاع على الخطوات من خلال الصور التالية:

تحديث: في حال الرغبة في تعديل المهارات عبر نظام نور فينبغي اتباع عدداً من الخطوات التي يُمكن إجمالها في الآتي (إلغاء ترفيع الطلاب – إلغاء اعتماد تقييم الطلاب والطالبات في الفصل الثاني – تعديل تقييم المهارات – إعادة اعتماد تقييم الطلاب – إعادة إصدار قرارات اللجان – ترفيع الطلاب في نظام نور المركزي)، ويمكنكم دخول نظام نور لولي الأمر من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

تدقيق نتائج الطلاب واعتمادها

يتم تدقيق بيانات نظام نور بمراجعة البيانات الخاصة بالطلاب والطالبات من خلال مطابقة الأسماء والبيانات بالهوية أو الجواز بما هو مسجلاً في برنامج نور المركزي، كما تقوم كل مدرسة من المدارس بتدقيق نتائج الطلاب لديها داخل المدرسة بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني والدور الثاني.

حيث تبدأ عملية التدقيق للنتيجة بالتأكد من مطابقة أسماء الطلاب والبيانات الخاصة بهم وصحة الأسماء باللغتين العربية والإنجليزية بواسطة لجنة التصحيح والمراجعة، بالإضافة إلى قيام كل معلم بتدقيق الدرجات الخاصة بمادته لكافة الطلاب للتأكد من صحتها وعدم رصد درجات ليست صحيحة، ثم يوقع كل معلم على نتائج الطلاب بعد أن تأكد من صحتها.

استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

بعد الانتهاء من رصد الدرجات صحيحاً وتدقيق البيانات ومراجعتها في نظام نور للنتائج، فيتم طباعة المسودات ومراجعتها ثم حفظها في إدارة المدرسة بعد ختمها والتوقيع عليها من قبل قائد المدرسة، ثم يتم إغلاق رصد الدرجات في نظام نور 1443 المركزي، ثم استخراج كشوف الطلاب المكملين، ثم إعطاء الطالب إشعاراً بمواد الإكمال وموعد الاختبار الخاص بالدور الثاني، ثم إعلان نتائج الطلاب وتسليم كشوف الدرجات.

ويتيح نظام نور أمام أولياء الأمور والطلاب والطالبات إمكانية الإطلاع على النتيجة سواء كان ناجحاً أو مكملاً أو راسباً بشكل إلكتروني عبر موقع برنامج نور بواسطة تعبئة بيانات المستخدم التي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة السر التي حصل عليها من المدرسة، إلى جانب إمكانية الحصول على نسخة من إشعار مواد الإكمال موضحاً بها موعد الاختبار بالدور الثاني.

كما يتم تسليم الطالب الناجح صورة من كشف الدرجات مع حفظ الأصل بالملف الخاص به موقعاً ومختوماً، أما بالنسبة لطالب الصف الثالث الثانوي، فيتم تسليم أصل الكشف له مع الملف الخاص به محتوياً على أصول الوثائق السابقة باستثناء الطالب الذي تم حجز وثيقته لسبب مالي من جانب المدارس الأهلية، لذلك يجب إحضار مخالصة مالية منها، وفي حال كان الحجز لشئ أخر، فيقوم بإحضار خطاباً من إدارة التعليم.

تقديرات درجات الطلاب في نظام نور

يمكنكم التعرف على التقديرات الخاصة بدرجات الطلاب والطالبات في نظام نور من خلال التالي:

ممتاز مرتفع: رمز التقدير (أ+)، الدرجة أو المعدل من 95 إلى 100. تقدير ممتاز: رمز التقدير (أ)، الدرجة أو المعدل من 90 إلى أقل من 95. جيد جداً مرتفع: رمز التقدير (ب+)، الدرجة أو المعدل من 85 إلى أقل من 90. تقدير جيد جداً: رمز التقدير (ب)، الدرجة أو المعدل من 80 إلى أقل من 85. جيد مرتفع: رمز التقدير (ج+)، الدرجة أو المعدل من 75 إلى أقل من 80. تقدير جيد: رمز التقدير (ج)، الدرجة أو المعدل من 65 إلى أقل من 75. مقبول مرتفع: رمز التقدير (د+)، الدرجة أو المعدل من 60 إلى أقل من 65. تقدير مقبول: رمز التقدير (د)، الدرجة أو المعدل من 50 إلى أقل من 60. غير مجتاز راسب: رمز التقدير (ر)، الدرجة أو المعدل أقل من 50. محروم: رمز التقدير (ن)، الدرجة أو المعدل صفر “محروم”. ناقص غير مكتمل: رمز التقدير (ص)، الدرجة أو المعدل “مؤجل”.

إعلان نتائج الطلاب 1443

تتوالى المدارس الابتدائية بالمملكة العربية في نشر نتائج الطلاب عبر نظام نور 1443 المركزي، حيث يتم رفع النتائج فور الانتهاء من الرصد والتدقيق والمراجعة والاعتماد، فالمدرسة التي تنتهي من كافة الخطوات المذكورة، تقوم بالإعلان عن رفع نتائج الطلاب ونشر الشهادات عبر موقع نور التعليمي.

كما تم الإعلان بشكل رسمي اليوم عن الاعتماد النهائي لنتائج الطلاب والطالبات من قبل قادة المدارس بعد أن تم الانتهاء من رصد الدرجات للطلاب والطالبات من قبل المعلمين والمعلمات، وتدقيق النتائج من قبل المدققين ثم اعتمادها القادة، وفي ذلك الحين يستطيع ولي الأمر دخول موقع نور لاستخراج نتائج الأبناء عن طريق اتباع الخطوات الموضحة بالمقال.

خطوات استخراج نتائج نظام نور للمتوسطة 1443

يتم استخراج نتائج طلاب المرحلة المتوسطة عن طريق نظام نور 1443 المركزي من خلال التأكد أولاً من اكتمال الدرجات عن طريق أيقونة التقارير > التقارير الإحصائية > تقرير البيانات المفقودة، ثم يتم مراجعة درجات الطلاب والطالبات وفق ما ورد بقواعد المراجعة النهائية المعتمدة رسمياً.

ويتم إدخال درجات الطلاب والطالبات عند المراجعة النهائية عن طريق الدرجات > إدخال درجات المراجعة، ويتم البحث في مواد الإكمال (في حال حصول الطالب أو الطالبة على نفس الدرجة، يتم تكرار نفس الدرجة بخانة درجة المراجعة، وفي حال حصول الطلاب على درجة أقل من أو أعلى من الدرجة المرصودة، يتم تدوين الدرجة التي حصل عليها الطالب بعد إتمام المراجعة).

ويجب عدم ترك أي خانة فارغاً حتى وإن لم يتم قبول الزيادة، ويتم تكرار الدرجة كما هي، حيث أن ظهور اسم الطالب في قائمة المراجعة النهائية يستوجب رصد الدرجات للطالب في هذه الخانة، ثم يتم طباعة المسودة من أيقونة التقارير > تقارير الدرجات > المسودات، ومن ثم إغلاق درجات الفصل الدراسي الثاني من خلال النقر على الدرجات > إغلاق إدخال الدرجات > درجات الفصل الثاني، ثم طباعة المبيضات من أيقونة التقارير > تقارير الدرجات > المبيضات.

تابع خطوات استخراج نتائج المتوسطة

بعد اتباع الخطوات الموضحة بالسابق، فيتم الترفيع والترحيل عن طريق النقر على أيقونة الطلاب > تعيين صفوف الطلبة في العام الجديد، كما يتم طباعة شهادات النجاح للفصل الدراسي الثاني الدور الأول لطالبات وطلاب المرحلة المتوسطة من تقارير ثم تقارير الدرجات ثم شهادات الطلاب، ويتم تسليم الصورة للطالبة والأصل يحفظ بالملف.

يتم طباعة إشعارات الإكمال من التقارير ثم تقارير الدرجات ثم إشعار بمواد الإكمال، ويتم تسليم الأصل للطالب والصورة يتم حفظها بالملف.

إدخال درجات الدور الثاني من أيقونة الاختبارات > الدرجات > إدخال درجات الدور الثاني.

تعبئة درجات مراجعة الدور الثاني من أيقونة الاختبارات > الدرجات > إدخال درجات مراجعة الدور الثاني.

طباعة مسودة الدور الثاني من التقارير > تقارير الدرجات > المسودات، ومراجعتها وتوقيع المعلمين للمواد بصحة الدرجات المسجلة واعتمادها من القائد.

إغلاق إدخال الدرجات للدور الثاني من أيقونة الدرجات > إغلاق إدخال الدرجات > درجات الدور الثاني.

طباعة شهادات النجاح للدور الثاني لطلاب المتوسطة من تقارير > تقارير الدرجات > شهادات الطلاب، ويتم تسليم الصورة للطالبة والأصل تحفظ بالملف.

القيام بطباعة إشعارات الرسوب من التقارير > تقارير الدرجات > إشعارات الطالبات الراسبات في الدور الثاني، ويتم تسليم الأصل للطالبة والصورة تحفظ بملفها.

كيف أطلع شهادتي في نظام نور بالهوية

في ظل الانتظار والترقب الكبير من جانب أولياء الأمور والطلاب من أجل تفعيل نظام نور برقم الهوية فقط الجديد، فلم يتم تفعيل نظام نور بالهوية حتى الآن، ولكن أتاحت وزارة التعليم إمكانية استخراج شهادات الطلاب في نظام نور 1443 عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية بواسطة بيانات حساب أبشر، وتمر عملية استخراج النتائج بالمراحل التالية:

دخول نظام نور لنتائج الطلاب الرسمي. النقر على رابط بوابة النفاذ الوطني الموحد. تعبئة بيانات المستخدم (اسم المستخدم – كلمة المرور) لحساب أبشر. كتابة كلمة المرور المؤقتة التي سيتم إرسالها على الجوال المسجل لدى أبشر. سيتم التحقق والتأكد من السياسات، ثم التحويل التلقائي لنظام نور لاستخراج الشهادات.

تسجيل الطلاب في النقل المدرسي 1443

أعلنت شركة تطوير النقل التعليمي باعتبارها الذراع التنفيذي لوزارة التعليم بمجال النقل المدرسي بالمملكة العربية السعودية عن البدء في استقبال طلبات تسجيل الطلاب في نظام نور النقل المدرسي للعام الدراسي 1443هـ، حيث يمكن لأولياء الأمور الآن التسجيل في النقل المدرسي من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام نور 1443 التعليمي، وحثت الشركة أولياء أمور الطلاب والطالبات بضرورة التسجيل مبكراً للأبناء.

نظام نور ولي الأمر ربط الأبناء

عند عدم ظهور بيانات أحد الأبناء في نظام نور لولي الأمر 1443، فيجب عليه إرسال طلب ربط الملف إلى قائد مدرسة الابن من جانبه، ويتم ذلك من خلال تسجيل دخول نظام نور ثم النقر على ربط الأبناء من القائمة الرئيسية، وقم بإضافة طلب ربط جديد، وإضافة رقم هوية الطالب أو الطالبة ثم النقر على أيقونة “بحث”.

وسيظهر اسم الطالب وحالة ملفه، ويتم إرفاق صورة من كرت العائلة أو الإقامة وتحديد صلة القرابة، ثم النقر على أيقونة إرسال، وسوف تظهر عبارة “تمت عملية إرسال الطلب إلى قائد المدرسة بنجاح”، ويبقى الطلب قيد الدراسة حتى يتم الرد عليه من جانب القائد عبر نظام نور 1443 المركزي.

خطوات إنهاء أعمال الاختبارات المرحلة الابتدائية 1443

بدأت اختبارات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الجاري اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 12 ربيع الثاني 1443هـ، وفي الوقت الحالي يتم البحث عن خطوات إنهاء أعمال الاختبارات للمرحلة الابتدائية وإخراج النتائج في نظام نور برقم الهوية للطلاب والطالبات، حيث تتمثل الخطوات في التالي:

الانتهاء من رصد الدرجات لجميع الطلاب والطالبات مع المراجعة والتدقيق.

إدخال درجات المراجعة من الاختبارات > الدرجات > إدخال درجات المراجعة.

إغلاق الدرجات من خلال النقر على الاختبارات > إغلاق الدرجات.

القيام بإغلاق المهارات، اعتماد تقييم الطلاب في الفصول، والاعتماد النهائي للطلاب الذين لديهم ضعف في مادة أو أكثر.

طباعة المبيضات من خلال النقر على التقارير > تقارير الدرجات > المبيضات.

ترفيع الطلاب من شؤون الطلاب > الطلاب أو الطالبات > تعيين صفوف الطلبة للعام الجديد > تفعيل الترفيع وترفيع كافة الصفوف.

طباعة الشهادات من خلال النقر على التقارير > تقارير الطلاب > شهادات الطلاب في نظام نور 1443 نتائج.

إعلان نظام نور نتائج الطلاب 1443

تم الإعلان من جانب متوسطة النعمان بن مقرن ومدرسة القدس الثانوية وثانوية أبي عامر الأشعري ببدر ومتوسطة وثانوية نعام ومدرسة مزدلفة الثانوية بالأحساء وغيرهم من المدارس الأخرى اليوم الأربعاء بتاريخ 24 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 19 ربيع الثاني 1443هـ عن اعتماد النتائج للطلاب والطالبات من جانب القادة، ومن ثم نشر شهادات الطلاب عبر موقع نظام نور لنتائج الطلاب 1443 المركزي.

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