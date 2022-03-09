نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار الذهب اليوم في السعودية أفضل وقت للبيع سعر جرام الذهب عيار 22 بـ229 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت اسعار الذهب اليوم في السعودية بشكل غير مسبوق ربما منذ عام 2020 حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 229 ريال وهو مرتبط بشكل كبير مع سعر الذهب اليوم في الأسواق العالمية. حيث تواصل اسعار الذهب الارتفاع على مستوى العالم خلال الأسابيع الأخيرة ضمن سلسلة من الارتفاعات. حيث ارتفع سعر برميل النفط وسعر المواد الأساسية وسعر الوقود وحتى سعر الخبز السياحي في العديد من دول العالم.

اسعار الذهب اليوم عالميا مباشر

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا لأعلى مستوى لها في عامين حيث ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.7% ليسجل 2051 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء،( الأوقية تساوي 30 جرام تقريبًا ). أما سعر الذهب في العقود الآجلة فقد ارتفع بنسبة 3.1% إلى 2058 دولارًا للأوقية. مع العلم أن أخر مرة ارتفعت فيها أسعار الذهب عالميا بهذا الشكل الجنوني كان في أغسطس 2020. وحينها سجلت أوقية الذهب عيار 24 حوالي 2072.50 دولارًا .

سعر الذهب اليوم في السعودية

وعلى صعيد اسعار الذهب اليوم في السعودية فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية حوالي 248 ريال وهو أعلى سعر له في عامين في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية حوالي 229 ريال. أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد وصل إلى 218 ريال.

سعر سبيكة الذهب

أما على صعيد سعر سبيكة الذهب فقد بلغت في السعودية 2892.62 ريال سعودي لعيار 24 أما سبيكة الذهب عيار 22 فقد بلغت 2671.01 ريال سعودي. في حين بلغ سعر سبيكة الذهب عيار 21 إلى حوالي 2،549.71 ريال سعودي مقارنة مع 2،185.80 ريال سعر سبيكة الذهب عيار 18.

سبب ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

هناك علاقة وثيقة بين ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وسعر الذهب في الأسواق العالمية. لكن بوجه عام في وقت الأزمات والحروب والكوارث الكبيرة يتجه المستثمرون إلى الاستثمار في الذهب باعتباره الملاذ الآمن. لكن يجب توخي الحذر عند الاستثمار في الذهب بالنسبة لصغار المستثمرين والراغبين في الاستثمار في سوق الذهب.

مبيعات الذهب الآن

الجانب المشرق في الأمر أنه يمكن لمن يمتلكون كميات كبيرة من الذهب بدء البيع الآن للاستفادة بالأسعار الجديدة حيث تمثل صفقة رابحة لكن ينصح بالتدرج في البيع حتى لا يحدث تشبع في سوق الذهب وتتراجع الأسعار.