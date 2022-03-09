عاجل- فتح ممر إنسانى فى منطقة جديدة بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - يذكر أن مدينة سومى كانت قد تعرضت لقصف الطائرات الروسية لأيام وحتى الساعات القليلة الماضية. وأكد المسؤولون الأوكرانيون فى كييف على مغادرة أرتال النازحين، وأنه سيتم نقلهم إلى مدينة أخرى فى وسط أوكرانيا وهى بولتافا.

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