عاجل- إجراء اقتصادى روسى جديد ردا على العقوبات الغربية

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الروسية، إن "موسكو ستقلل استخدام الدولار الأمريكى فى احتياطياتها وتسديد نفقاتها الخارجية"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وكانت دول أوروبية وأمريكية فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

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