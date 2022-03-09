عاجل- أول تعليق روسى على تصريحات زيلنيسكى بشأن خسائر موسكو

جدة - نرمين السيد - علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على التصريحات الأخيرة لرئيس أوكرانيا بشأن خسائر موسكو، قائلة إن "الاعتماد عليها غير ممكن بسبب الحالة الخاصة له".





وأضافت زاخاروفا، إنه "لا يمكن تحليل هذه التصريحات بجدية بالعلاقة مع عامل الحالة الخاصة تماما للزعيم الأوكراني".

وأشارت المتحدة باسم الخارجية الروسية إلى أنه "من الجلى أن الحالة غير متزنة. وفى أى حالة، وأى تصريح يدلى به، كل ذلك يشير إلى عدم وجود إمكانية للاعتماد بشكل جاد على مثل هذه التصريحات وأخذها على أنها حقيقة تامة أو تعبير عن موقف تمت بلورته بالفعل"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد أعلن أمس أن "روسيا خسرت عددًا من الطائرات الحربية والمروحيات فى الأيام الـ13 الماضية من الحرب ضد أوكرانيا أكثر مما خسرته فى الثلاثين عامًا الماضية".

وقال زيلينسكى - فى خطاب للأمة عبر تقنية الفيديو، حسبما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، "نحن نحارب منذ 13 يومًا. لقد دمرنا الروس أينما استطعنا فى كل مكان".