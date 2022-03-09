عاجل- إعلان خطير من وكالة الطاقة الذرية بشأن تشيرنوبل

جدة - نرمين السيد - قالت الوكالة الدولية، إنّ الأنظمة التى تتيح إجراء عمليات مراقبة عن بُعد للمواد النووية فى تشيرنوبيل، المنشأة النووية القريبة من كييف والخاضعة حالياً لسيطرة القوات الروسية، توقّفت عن إرسال البيانات إليها، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وحذّر مدير عام الوكالة الدولية رافاييل جروسى من الوضع الصعب والمرهق الذى يجد فيه العاملون بمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية أنفسهم والمخاطر المحتملة التى يشكّلها ذلك على الأمن النووى.
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