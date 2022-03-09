عاجل- عصا العقوبات.. روسيا تهاجم الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن واشنطن تحاول استخدام عصا العقوبات لإيقاف دفاعنا عن مصالحنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية منذ قليل.





وأضافت السفارة الروسية فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن حظر واردات الطاقة الروسية سيؤدى لتقلبات بأسواق الطاقة العالمية. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن الأسبوع الماضى، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.

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