عاجل- إجراء عسكرى روسى جديد

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إنتاج نحو 40 طائرة من "طراز سوخوى سوبرجت 100" بمحركات روسية سنويًا خلال السنوات المقبلة.

وجاء فى بيان للوزارة أذاعته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن طاقات الإنتاج الحالية تسمح بزيادة تصنيع طائرة سوخوى سوبرجت 100 إلى 40 طائرة فى السنة، مشيرة إلى أن هذا هو المستوى الذى ستسعى إليه الوزارة للوصول إلى تصنيع النسخة البديلة للاستيراد فى السنوات المقبلة.