بولندا تعلن رقما صادما عن اللاجئين الأوكرانيين فى أراضيها

جدة - نرمين السيد - وكتبت قوات حرس الحدود، فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن 141 ألفا و500 لاجئ عبروا الحدود حتى الآن.

جدير بالذكر، أنه وفقا للأمم المتحدة فقد غادر ما لا يقل عن 1.7 مليون لاجئ دولة أوكرانيا إلى بولندا، والمجر وسلوفاكيا ومولدوفا ورومانيا.