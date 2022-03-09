جدة - نرمين السيد - وكتبت قوات حرس الحدود، فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن 141 ألفا و500 لاجئ عبروا الحدود حتى الآن.
جدير بالذكر، أنه وفقا للأمم المتحدة فقد غادر ما لا يقل عن 1.7 مليون لاجئ دولة أوكرانيا إلى بولندا، والمجر وسلوفاكيا ومولدوفا ورومانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا تعلن رقما صادما عن اللاجئين الأوكرانيين فى أراضيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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