عبد الله بن زايد وبلينكن يبحثان العلاقات الثنائية وأوكرانيا

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، العلاقات الثنائية الإماراتية الأميركية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الأربعاء، إن الوزيرين تحدثا خلال اتصال هاتفي. وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحة الأوكرانية، وأهمية العمل على الوصول لتسوية سياسية للأزمة.

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