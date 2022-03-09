وزارة الخارجية : توجه 120 أردنيا من مدينة سومي الأوكرانية إلى بولتافا

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، توجه نحو 120 أردنيا من مدينة سومي الأوكرانية إلى مدينة بولتافا، التي تبعد 3 ساعات عن سومي.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول : إن الوزارة تابعت إجلاء 120 أردنيا غادروا مدينة سومي باتجاه مدينة بولتافا منذ الصباح في نقاط كانت محددة لهم في المدينة من خلال التنسيق والتواصل مع السلطات الأوكرانية .

وتعتبر مدينة سومي من المناطق الساخنة جدا وكان يتعذر على العديد الخروج منها منذ اندلاع العمليات العسكرية، وقبل 3 أيام تمكن أردنيين اثنين من الخروج من مدينة سومي عبر طرق طرق التفافية ووصلوا بسلامة إلى الحدود الغربية لأوكرانيا مع سلوفاكيا، وفق أبو الفول.

وتحدث أبو الفول، عن مغادرة 24 أردنيا من سومي عبر طرق التفافية وعرة وصعبة، وخلية الأزمة كانت على تواصل مستمر معهم، وحاليا هم بالقرب من الحدود الغربية لأوكرانيا ويتوقع دخولهم خلال ساعات إلى دول جوار أوكرانيا، بحسب الناطق.

ووصلت عائلة أردنية اليوم (الثلاثاء) تتألف من 5 أشخاص إلى نقطة التجمع ولم تكن مسجلة في قيود الوزارة، ولم يكن هناك تواصل مسبق معهم، وسمعوا عن نقطة التجمع ووصلوا إليها وتم تأمينهم في الحافلات التي تم الترتيب لها إلى بولتافا ، وفق المملكة .

وأشار أبو الفول إلى عائلتين من 10 أشخاص، واحدة منهم بعيدة عن مدينة سومي ولم تتمكن من الوصول إلى سومي، وعائلة أخرى ارتأت المغادرة بمركبتها الخاصة إلى مناطق أخرى، والوزارة تتابعهم.

كما توجه نحو 24 طالبا أردنيا في مركبات خاصة باتجاه الحدود البرية بين أوكرانيا ورومانيا، ويبعدون حالياً قرابة 280 كيلومترا عن الحدود الرومانية.

وتواصل الوزارة والسفارة الأردنية في أنقرة المعتمدة لدى أوكرانيا اتصالاتها مع الأردنيين لحصر أسماء الذين تبقوا منهم في مدينة سومي.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت بدء تحرك أردنيين إلى خارج مدينة سومي، وذلك بعد تلقيها أنباءً جديدة، من السلطات في أوكرانيا، عن إمكانية بدء عملية إجلاء للأجانب الموجودين في المدينة.