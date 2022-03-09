نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، يتوجه، اليوم الأربعاء، إلى تركيا، حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد قالت في وقت سابق إنه بناء على اتفاق جرى التوصل إليه خلال مكالمة هاتفية بين رئيسي روسيا وتركيا، وبمبادرة من الجانب التركي، من المخطط إجراء لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني، بمشاركة وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش ويأتي اللقاء على هامش منتدى “انطاليا”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف يجري محادثات مع نظيره الأوكراني في تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.