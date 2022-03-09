لافروف يجري محادثات مع نظيره الأوكراني في تركيا

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، يتوجه، اليوم الأربعاء، إلى تركيا، حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد قالت في وقت سابق إنه بناء على اتفاق جرى التوصل إليه خلال مكالمة هاتفية بين رئيسي روسيا وتركيا، وبمبادرة من الجانب التركي، من المخطط إجراء لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني، بمشاركة وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش ويأتي اللقاء على هامش منتدى “انطاليا”.