الاتحاد الأوروبى: 500 مليون يورو لشراء معونات إنسانية لـ أوكرانيا

وقالت المفوضية الأوروبية فى بيان نشر اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن "إنه مثلما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، فإنه يجرى حاليا توجيه 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبى لمعالجة العواقب الإنسانية المأساوية للحرب داخل أوكرانيا وخارجها".
اخر اخبار الحرب فى أوكرانيا
وأوضح البيان أنه سيتم تخصيص 90 مليون يورو من هذا المبلغ كمعونة إنسانية من بينها 85 مليون يورو لـ أوكرانيا وخمسة ملايين يورو لمولدوفا، وأنه يتم اتخاذ إجراءات بالفعل لتقديم مساعدات غذائية ومياه شرب ورعاية صحية وتوفير مأوى للمساعدة على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبى استقبل حتى الآن مليونى لاجئ من الفارين من العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، وأنه من المتوقع أن يتم استقبال ملايين آخرين.
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