محادثات مرتقبة بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا

يلتقي وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا، الأربعاء، في أعلى لقاء دبلوماسي بين البلدين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية، قولها إن لافروف يتوجه إلى تركيا، الأربعاء، حيث سيجري محادثات مع كوليبا.

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