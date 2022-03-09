تواصل معروض طلب الديوان الملكي لطلب مساعدات مالية للمحتاجين أو سداد ديوان عاجلة أو طلب مسكن مجاني أو وسيلة للنقل، ويتم ذلك عبر معروض طلب مقدم إلى رابط المنصة الوطنية الموحدة للديوان مع إرفاق المستندات التي يتم فيها توثيق الحالة والتي تقوم أيضا بإثبات جدية الطلب، ويتيح الديوان الملكي السعودي خدمة التواصل المباشر وأرقام الخدمة وكذلك تقديم الشكاوى.

“مساعدة مالية” تواصل معروض طلب الديوان الملكي www.my.gov.sa ارقام الاتصال والشكوى

يتابع مكتب الشعب أو الديوان الملكي السعودي استقبال الطلبات اليومية لطلب المساعدة أو المعونة العاجلة منه، وذلك عب القنوات المتنوعة التي يتيحها والتي يكون منها الموقع الإلكتروني له أو عنوان المكتب البريدي وكذلك الأرقام التي يتلقى فيها موظفي الديوان الاتصالات اليومية في أوقات العمل الرسمية بطلبات المواطنين، ويتم من خلال تلك القنوات دراسة الحالات والطلبات جيدا وبحث ألية الرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز 40 يوم، وتتوفر بالمملكة العديد من طرق طلب المساعدات المالية والعينية والتي يكون منها التواصل المباشر مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية.

معروض طلب كتابي للديوان الملكي السعودي عبر الموقع الإلكتروني

يتم كتابة مقدمة عن أهمية المملكة في مساعدة أبنائها.

يقوم مقدم الطلب بذكر سبب إرسال الخطاب.

ثم ذكر الحالة المالية التي يمر بها المواطن.

يقوم بذكر المبلغ المطلوب السداد عنه وسبب طلب هذا المال.

يكون بعدها إنهاء الخطاب بالأمنيات والدعاء.

يقوم صاحب الطلب بكتابة البيانات الخاصة به والتي يكون من أهمها رقم الهاتف النقال للتواصل المباشر.

يجب كتابة تفاصيل القرض وتقديم المستندات على ما تقدم به.

يتيح الديوان بوابة منصة تواصل” لتقديم الشكاوى من موظفي الديوان أو من تأخر الرد.

المستندات الواجب إرسالها لإثبات جدية الطلب طلبات الديوان الملكي صورة بطاقة الهوية الوطنية لصاحب القرض. بيان رسمي بالحالة الاجتماعية بما يثبت ما في الطلب بعض التقارير الطبية الموثقة بالحالة الصحية. نموذج كامل بكل ما يخص القرض نسخة من السجل العائلي. بحث الظروف المعيشية للفرد. يتم إرسال الطلبات إلى الديوان الملكي. يتم دراسة جميع الطلبات وقبول الطلبات في وقت قصير. يخصص ميزانية السداد من الميزانية الخيرية للديوان الملكي. يكون من حق كل فرد سعودي التقدم بالطلبات.

خطوات تواصل معروض طلب الديوان الملكي