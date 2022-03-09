نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن شهر مارس 2022 والاستعلام برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن شهر مارس 2022؛ يعتبر برنامَج حساب المواطن من البرامج التي تم اتاحتها في المملكة العربية السُّعُودية كجزء من خِطَّة التنمية الشاملة في كافة قطاعات المملكة ومن الممكن أن يتم التسجيل في برنامَج حساب المواطن بعد أن يكون المتقدم استوفى كافة الشروط والأحكام الموضوعة وحيث إن الكثير من مستفيدي برنامَج حساب المواطن بالتسائلون عن موعد صرف الحساب سوف نقوم بتوضيح ذلك من خلال مقالنا هذا.

موعد نزول حساب المواطن شهر مارس 2022 رجب 1443

الخميس الموافق 10 مارس؛ هو موعد صرف حساب المواطن في المعتاد أنه يتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر لكل شهر ميلادي وهذا ما اعتادت عليه المملكة العربية السُّعُودية وبذلك سوف يتم صرف حساب المواطن لهذا الشهر في يوم الخميس الموافق العاشر من شهر مارس (10 / 3 / 2022)ميلادي ثم أن هذا التاريخ سوف يوافق السابع من شهر شعبان (7 / 8 / 1443) هجريا وفي حالة إذا تم موافقة اليوم العاشر من الشهر يوم عطلة كيوم الجمعة أو السبت يتم صرف الدفعة في اليوم الحادي عشر الميلادي أو ربما يكون يوم التاسع من نفس الشهر الميلادي.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الوطنية

مع اقتراب موعد صرف حساب الدفعة الجديدة من حساب المواطن فإن الكثير من المستفيدين من البرنامَج يريدون معرفة المبلغ المستحِقّ الخاص بهم ويمكن معرفة ذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن.

بعد ذلك يتم تدوين كافة البيانات المطلوبة وهي مثل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، كلمة المرور، كود التحقق.

ثم يتم النقر على أيقونة دخول.

بعدها يتم الضغط على رابط حالة الاستحقاق.

طريقة إضافة تابع في حساب المواطن

من الممكن لكل مواطن مشترك في حساب المواطن أن يقوم بإضافة تابع وذلك يتمثل في الأم الأرملة فيمكنها أن تقوم بإضافة أبنائها وغير ذلك من الحالات التي يمكن لها إضافة تابع ويتم هذا بإتباع الخطوات الآتية:

على المشترك في حساب المواطن بتسجيل الدخول على الحساب الخاص به على موقع حساب المواطن.

بعد ذلك يقوم المستخدم باختيار تفاصيل الطلب.

الضغط على أيقونة بيانات التابعين.

يتم بعدها النقر على رابط إضافة تابعين.

ثم بعد ذلك تدوين البيانات الخاصة بالتابع الذي تريد إضافته يجب ملئها.

الضغط على أيقونة إضافة.

وأخيراً يتم النقر على زر حفظ.

وفي النهاية نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بسرد موعد نزول حساب المواطن شهر شعبان 1443 كما قمنا بذكر طريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهُوِيَّة الوطنية وأيضاً قمنا بذكر طريقة إضافة تابع لبرنامج حساب المواطن.