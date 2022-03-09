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عمر شويل - جدة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd الدفعة الثالثة لشهر مارس وشروط الدعم نوضحها لكم، حيث تضخم البحث على المواقع الإلكتروني منذ بداية شهر مارس للوصول إلى موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للدفعة الثالثة، حيث يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي من أكثر الخدمات التي قدمتها وزارة الموارد البشرية لعدد كبير من المواطنين المستحقين الدعم خلال المملكة العربية السعودية، كما أنه تم إيداع دفعتين متتاليتين خلال الشهور الماضية بحساب المواطنين المستوفين الشروط المعلنة للحصول على الدعم، والآن هو موعد إيداع الدفعة الثالثة وسنقدم لكم جميع التفاصيل في السطور التالية عبر موقعنا.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd الدفعة الثالثة

بما أن برنامج الضمان الاجتماعي هو إحدى وسائل الضمان والأمان لحياة كثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية بموعد صرف المبلغ للمستخدمين شيء ضروري، حيث حددت وزارة الموارد البشرية يوم واحد من الشهر الهجري 1443 هو الموعد المحدد لإيداع المبالغ المالية لكل المستحقين للدعم في حساباتهم البنكية الخاصة، وإذا كان هذا اليوم يوافق إجازة رسمية بالدولة يتم ترحيله إلى اليوم الذي يليه مباشرة، وقد تطور نظام الدعم بشكل كبير مؤخرا ليشمل فئة أكبر بكثير عن ذي قبل، حيث أصبح يدعم أكثر من مليون شخص في حدود الدولة، كذلك تم التغاضي بشكل جزئي عن جنسية مستحقي الدعم،

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد

نصت الشروط في الدعم المطور الجديد على عدة قرارات تطابقت مع الشروط السابقة فيما عدا الجنسية فيمكن للأرامل الرجال والسيدات الحاصلين علي الجنسية السعودية نتيجة زواجهم من رجال أو نساء سعوديات الحصول على الدعم وذلك كان مخالفا في الضمان الاجتماعي فيما سبق، وذلك بالإضافة إلى الشروط التالية

أن يكون المستفيد مقيم إقامة كاملة ودائما في المملكة العربية السعودية.

كذلك تنطبق عليه شروط الحد الأدنى للمرتبات الحاصل عليه شهريا من العمل الشاغلة هذه الفترة.

إذا تطابقت جميع الشروط على المتقدم لابد من الدخول على منصة الدعم الاجتماعي، كذلك تسجيل البيانات المطلوبة ورفع الوثائق التي تثبت تطابق الشروط، ثم تسجيل الطلب وعقب النظر في الطلب يتم الحكم على أحقيته للحصول على الضمان الاجتماعي المطور أو لا وفقا لمعاير الدعم.