يتابع موقع ثقفني حالة الطقس المتوقعة اليوم في المملكة العربية السعودية الأربعاء الموافق 9 مارس 2022. حيث متوقع أن تكون هناك عاصفة ترابية بإذن الله تعالى سرعتها تصل إلى 60 كم/ساعة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

حالة الطقس في السعودية اليوم الأربعاء عاصفة ترابية متوقعة

وستكون هذه العاصفة على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف وحائل) في حين تستمر العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط المملكة. كما تكون السماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة قد تهطل منها امطار خفيفة على أجزاء من مناطق شمال المملكة.

حالة البحر الأحمر في السعودية اليوم الأربعاء 9 مارس 2022

البحر الأحمر: الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 30-60 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وأما عن ارتفاع الموج: من متر الى مترين على الجزء الشمالي والاوسط ومن مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف على الجزء الجنوبي: حالة البحر: متوسط الموج على الجزئيين الشمالي ولأوسط ومائج على الجزء الجنوبي.

وأما عن حالة موانيء الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة

ارتفاع الموج: نصف متر إلى متر ونصف. حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج.