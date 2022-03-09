شروط التسجيل في سند محمد بن سلمان السعودي وكم مبلغ الدعم المالى 1443 للعاطلين والمحتاجين

شروط التسجيل في سند محمد بن سلمان السعودي ازداد البحث في الفترة الحالية عن طرق التسجيل في سند محمد بن سلمان وشروط الحصول وقبول طلب السند، حيث قدم ولي العهد السعودي خدمة عظيمة للأشخاص العاطلة عن العمل والراغبة في الزواج والتي ليس في مقدرتها تحمل كل هذه التكاليف، قام ولي العهد بعمل مبادرة يمكن من خلالها مساعدة تلك الفئات ولكن وفقًا لشروط وأحكام معينة حددها ولي العهد أيضًا وكل ذلك سنوضحه لكم في السطور القادمة من مقالنا اليوم.

شروط التسجيل في سند محمد بن سلمان السعودي 1443

للحصول على الأموال النقدية من مبادرة و سند محمد بن سلمان يجب أن تتوافر بك الشروط التالية:-

يجب أن يكون المواطن المتقدم على خدمات ونقد السند سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

سن المتقدم لا يجب أن يتعدى الأربعين عامًا وبالنسبة للرجل عمره لا يقل عن 21 والمرأة عمرها لا يقل عن 18 عامًا.

المهر المقدم من الزوج إلى الزوجة لا يجب أن يزيد عن 4 آلاف ريال سعودي.

الحد الأقصى لدخل الزوج يجب أن يكون 4 آلاف ريال سعودي.

كما يجب أن يكون هذا الزواج هو الزواج الأول للرجل.

قبول المتقدم للوعي المالي الذي يقدمه برنامج سند السعودي.

لا يقل مؤهل الزوج أو الزوجة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الأشخاص التي لها الأولوية هم أبناء الشهداء واليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة.

تبلغ قيمه الدعم 20 الف ريال.

طرق التواصل مع مبادرة محمد بن سمان

كي يتم الرد على استفسارات المتقدمين على برنامج سند من المواطنين السعوديين يمكنكهم التواصل مع العامين في المؤسسة عبر الوقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمؤسسة أو من خلال حسابهم الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

طريقة التسجيل في مبادرة محمد بن سلمان