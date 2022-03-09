طريقة التواصل مع الديوان الملكي لتقديم طلب مساعدة مالية و الإعفاء من القرض

طريقة التواصل مع الديوان الملكي هي من ضمن الطرق المهمة جدا والتي تعتبر فرصة ثمينة لدى جميع المواطنين والوافدين داخل أرض المملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا طلب رسمي أساسي للديوان الملكي التي يتمكن من الحصول على الخدمات المتعددة التي يوفرها الديوان وهي من ضمن المساعده والمسانده المالية، واليوم ومن خلال موقعنا هذا سوف نتحدث عن التواصل للديوان الملكي.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي لتقديم طلب مساعدة

هناك الملايين من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي لتقديم طلب مساعدة مالية، وخطوات التواصل هي:

أولا يقوم المواطن بالدخول إلى المنصة الرسمية للتواصل مع الديوان الملكي.

بعد ذلك قم بالنقر على تقديم طلب مساعدات مالية.

سيظهر أمامك نموذج قم بإدخال بياناتك الشخصية المطلوبة.

ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني و كلمة المرور.

بعد ذلك قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام المذكورة أمامك.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل.

قم بإدخال المساعدة التي تريدها.

ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب.

التواصل مع الديوان الملكي للإعفاء من القرض

سوف نتمكن اليوم من تقديم طلب الإعفاء عن القرض من خلال الديوان الملكي والمهم جدا لتوفير ايضا بعض الأساسيات لسد جميع احتياجات بعض الأشخاص لهذا السبب الاوراق الاساسية عن القرض تكون كما يلي:: –

يتم توفير الصورة الشخصية للمواطن.

ويتم توفير صورة من البطاقة الشخصية لحد لصاحب القرض.

توفير صوره خاصه بالتقرير الطبي .

حتى يتمكن من معرفة صحة المواطن.

ويفضل ان نقوم باستخراجه من خلال المستشفى و المؤسسات الطبية الحكومية.

لابد من توفير البطاقة العائلية.

لابد من توفير البطاقة العائلية. تقديم نموذج كامل متكامل عن المعلومات التي تخص بالإعفاء عن القرض.

لابد من توفير بيان كامل عن حاله الاجتماعية.

بعد تقديم هذه الأوراق سوف تتمكن من الحصول على إعفاء ملكي.

الديوان الملكي

يعتبر قاعدة الارقام المتخصصة لجميع الأشخاص الذين يتواجدون بالمملكة العربية السعودية، او خارجها والذين يرغبون أيضا في الحصول على للديوان الملكي او التوصيل إليه مما يتغلبون على جميع العقبات التي يتعرضون إليها من خلال البوابة الالكترونية التي قامت بتوفيرها، وكل هذا وفقا للموقع التي قامت بتيسير للجميع في عملية المتابعة لمعرفة القرض التي تم تقديمها وكيفية القبول اليه لهذا السبب يمكن ايضا للجميع ان يقوموا بتقديم أي طلب أو شكوى من خلال الديوان الملكي يتم قبولها بعد اتمام كافة الاوراق، أو وأتم بعض الشروط الأساسية التي قامت بتوزيعها مؤخراً.