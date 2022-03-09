أقوي كيراتين وبروتين منزلي بدون تكلفة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله حرير

تعاني بعض النساء والفتيات من خشونة الشعر وإتلافه وتقصفه نظرا لاستخدام بعض المواد الكيميائية التى تضر بالشعر، فيجب الابتعاد عن هذه الكيماويات الضارة ببصيلة الشعر والتى تؤدى إلى ضرر الشعر، حيث يوجد بعض المواد التي تعالج الشعر مثل البروتين والكيراتين هي مواد معالجة للشعر وتساعد على إعادة بنائه، فيمكن تحضيرها بالمنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف من صالونات التجميل، فإليكم بعض الطرق والوصفات لعمل الكيراتين والبروتين.

اولا: وصفة المايونيز والأفوكادو لعمل كيراتين للشعر

المكونات:-

نصف كوب من المايونيز.

نصف ثمرة أفوكادو مهروسة.

نصف كوب زيت زيتون بكر.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير:-

نقوم بتحضير وعاء ونضع به المايونيز والأفوكادو المطحون ونقلب جيدا.

ثم نضيف زيت الزيتون والعسل ونستمر في التقليب ويترك جانباً.

نقوم بتقسيم الشعر إلى خصل متوسطة الحجم ثم نقوم بوضع الخليط على كل خصلة من الجذور حتى الأطراف والتأكد من وصول الخليط إلى كل أجزاء الشعر.

نقوم بتغطية الشعر بغطاء الرأس المخصص للحمام ويترك الخليط على الشعر مع ٣٠ إلى ٦٠دقيقة.

يشطف الشعر جيدا بالشامبو والبلسم ويجفف جيدا.

ثانيا: وصفة البيض والزبادى

المكونات:-

٢ ملعقة من الزبادى.

بيضة واحدة.

يمكن زيادة كمية المكونات حسب طول الشعر.

طريقة التحضير:-

في وعاء نقوم بخلط الزبادي والبيض حتى الحصول على سائل ناعم سميك قليلاً.

يوضع الخليط على فروة الرأس والشعر ويترك على الشعر لمدة ٣٠ دقيقة ونقوم بتغطية الشعر حتى تنتهى المدة المحددة.

نقوم بغسل الشعر جيدا بالشامبو والبلسم ويمكن استخدام هذا الخليط مرتين أسبوعياً.

يمكن إضافة بعض قطرات من الزيت العطري للتخلص من رائحة البيض.

تستخدم هذه الوصفة لجميع انواع الشعر ما عدا الجاف.

ثالثاً: ماسك صفار البيض والعسل

المكونات:-

صفار بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير:-