وزير الدفاع البريطانى: روسيا تكبدت خسائر فادحة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع البريطانى بن والاس، إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة، بعد 13 يوما من قرار بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا الذى اتخذه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.





ووفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، أضاف والاس، أن القوات الروسية تتعرض للقتل على نطاق واسع، حيث زعمت أوكرانيا أن أكثر من 11 ألف جندى روسى قتلوا بالفعل بما فى ذلك 4 قادة.

وحمَّل والاس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مسؤولية استنفاذ جيش بلاده والمسؤولية عن مقتل آلاف الجنود الروس، فضلا عن الأبرياء، والمدنيين الذين قتلوا فى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن بوتين يصل باقتصاده أيضا إلى نقطة الصفر، لأن المجتمع الدولى قرر أنه من غير المقبول على الإطلاق ما يفعله، "لذلك فهو قوة مستهلكة فى العالم".

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وعلى جانب آخر، أكد وزير الدفاع البريطانى بن والاس أن بريطانيا ستدعم بولندا إذا قررت تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يكون له عواقب مباشرة على بولندا، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال لشبكة "سكاى نيوز": "سندعم بولندا، وأى خيار يتخذونه"، مضيفا أن بريطانيا لا تستطيع تقديم طائرات يمكن للأوكرانيين استخدامها.

وأعلن والاس إنه سيدلى ببيان أمام البرلمان اليوم الأربعاء، لتحديد حجم المساعدات الفتاكة وغير الفتاكة التى ستقدمها بريطانيا، وكذلك الإجراءات التى ستحث الحكومة البريطانية الدول الأخرى على القيام بها.