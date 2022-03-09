ووفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، أضاف والاس، أن القوات الروسية تتعرض للقتل على نطاق واسع، حيث زعمت أوكرانيا أن أكثر من 11 ألف جندى روسى قتلوا بالفعل بما فى ذلك 4 قادة.
وحمَّل والاس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مسؤولية استنفاذ جيش بلاده والمسؤولية عن مقتل آلاف الجنود الروس، فضلا عن الأبرياء، والمدنيين الذين قتلوا فى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن بوتين يصل باقتصاده أيضا إلى نقطة الصفر، لأن المجتمع الدولى قرر أنه من غير المقبول على الإطلاق ما يفعله، "لذلك فهو قوة مستهلكة فى العالم".
اخر اخبار الحرب فى اوكرانيا
وعلى جانب آخر، أكد وزير الدفاع البريطانى بن والاس أن بريطانيا ستدعم بولندا إذا قررت تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يكون له عواقب مباشرة على بولندا، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقال لشبكة "سكاى نيوز": "سندعم بولندا، وأى خيار يتخذونه"، مضيفا أن بريطانيا لا تستطيع تقديم طائرات يمكن للأوكرانيين استخدامها.
وأعلن والاس إنه سيدلى ببيان أمام البرلمان اليوم الأربعاء، لتحديد حجم المساعدات الفتاكة وغير الفتاكة التى ستقدمها بريطانيا، وكذلك الإجراءات التى ستحث الحكومة البريطانية الدول الأخرى على القيام بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع البريطانى: روسيا تكبدت خسائر فادحة فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.