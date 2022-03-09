البنتاغون: اقتراح بولندا يثير مخاوف جدية لحلف الناتو بأكمله

رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على ما يبدو اقتراح بولندا اليوم الثلاثاء وضع طائراتها المقاتلة من طراز ميغ-29 تحت تصرف الولايات المتحدة في قاعدة بألمانيا استجابة لدعوة أوكرانيا للحصول على طائرات مقاتلة، قائلة إنه اقتراح "لا يمكن الدفاع عنه".
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان إن احتمال مغادرة الطائرات المقاتلة من قاعدة أميركية في ألمانيا "لتحلق في المجال الجوي المتنازع عليه مع روسيا فوق أوكرانيا يثير مخاوف جدية لحلف شمال الأطلسي بأكمله".
وقال كيربي "سنواصل التشاور مع بولندا وحلفائنا الآخرين في حلف الأطلسي بشأن هذه القضية والتحديات اللوجستية الصعبة التي تطرحها، لكننا لا نعتقد بأن اقتراح بولندا يمكن الدفاع عنه".
وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة".
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