قرضك خلال ساعات تمويل شخصي من بنك ساب يصل إلى مليون و٥٠٠ ألف ريال للقطاع الحكومي والخاص والمتقاعدين

بنك ساب يقدم تمويلات للموظفين والمتقاعدين وبشروط ميسرة للغاية والاهم من ذلك موافقة خلال ساعتين من تقديم طلب التمويل حيث يقوم صندوق النقد العربي السعودي بالأشراف الكامل علي جميع القروض الشخصية التي يحصل عليها العملاء من بنك ساب، و يوفر للعميل فرصة الحصول على قرض مالي يصل إلى مليون و٥٠٠ ألف ريال سعودي، كما يعرف عن بنك ساب تقديم حلول للمواطنين لتبيات إحتياجاتهم كزواج أو تعليم أو شراء سيارة، وسوف نذكر شروط الحصول على التمويل واهم مزاياه وكيفية الحصول على التمويل، ويستطيع أي عميل طلب التمويل الشخصي في حالة مرور 21 عام فقط من عمره، فمن خلال القرض الشخصي من بنك ساب يستطيع الجميع تحقيق الأهداف الذاتية والشخصية التي يسعى إليها كل شخص سواء تعليم أو سفر أو سداد ديون وغيرها.

مزايا الحصول على التمويل شخصي للموظفين من بنك ساب السعودي:

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية الحصول على الموافقة الفورية، في حالة تم تقديم كافة الأوراق المطلوبة.

يمكن تسديد أقساط خلال ٥ سنوات.

يتم إعفاء البنك من المديونية في حالة وفاة الشخص المديون.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي في حالة قام بالسداد بنسبة 20% من قيمة القرض.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شخصي من بنك ساب السعودي:

يشترط للحصول على التمويل ان يكون عمر العميل أن لا يقل عن ٢١ عاما.

ويشترط للحصول على التمويل ان يكون سن العميل بالقطاع العام أو الخاص أن لا يزيد عن ٦٠ عاما.

بالإضافة إلى أن يكون سن العميل بالقطاع الحكومي أن لا يزيد عن ٥٨ عاما.

ومن أهم الشروط أن يكون مجموع راتب العميل يبدأ من ٤ ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

أن يكون الراتب الأساسي للمواطنين سواء كانوا (السعوديين والمقيمين) يجب أنيكون بحد أدنى يبدأ ٣ ألف ريال سعودي.

ومن الضروري في حالة كون المتقدم موظف يشترط أن يكون مستمر في عمله مدة أكثر من شهر، والمقيم ٣ شهور على الأقل.

كيفية التقديم الإلكتروني للحصول علي تمويل شخصي من بنك ساب:

من الجدير بالذكر حيث يوفر بنك ساب إمكانية التقديم الإلكتروني للحصول علي قرض شخصي سريع يتمثل في اجراء الخطوات التالية: