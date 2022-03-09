رابط نتائج الكويت e.gov.kw/sites لطلاب المرحلة الابتدائية في جميع مدارس الدولة، حيث انتهى طلاب المرحلة الابتدائية وحتى الصف الحادي عشر اختبارات الفصل الدراسي الأول وانتهوا أيضا من عطلة منتصف العام، وقامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن عودة الطلاب إلى المدارس من جديد والتحضير للحضور فيها في بداية الأسبوع الجاري، واستمرت لجان تصحيح نتائج الطلاب في التصحيح والمراجعة طوال الفترة الماضية تمهيدا للإعلان عن النتائج بالرقم المدني للطلاب.

“بالبطاقة المدنية” رابط نتائج الكويت e.gov.kw/sites المربع الإلكتروني app.moe.edu.kw

قامت وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت بالإعلان عن اقتراب الإعلان عن نتائج الطلاب، وذلك بعد انتهاء الطلاب من اختبارات الفصل الدراسي الأول في نهاية يناير 2022، وتم الانتهاء من عطلة منتصف العام للطلاب في جميع المراحل تم في خلالها تصحيح نتائج الطلاب إلكترونيا وورقيا من خلال باقة مميزة من المراجعين، وبعد الانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب يتم تنزيل جميع النتائج على الرابط الرسمي للنتائج، والذي يتم عليه إعلان المدارس التي رفعت النتائج للطلاب حتى الصف الحادي عشر.

خطوات استخراج نتائج الطلاب استخراج النتائج عبر البوابة الرسمية يقوم الطالب بالدخول على الرابط الرسمي للصفحة الرئيسية لنتائج الطلاب في الكويت. في أعلى الصفحة يتم اختيار ايقونة “البحث عن نتائج جميع المراحل” والتي تكون عدا الصف الثاني عشر. يتم كتابة الرقم المدني للطالب فقط. يبدا البحث. في حال تم تنزيل النتائج سيتم فتح صفحة الطالب والإعلان عن النتيجة. تقوم البوابة باستخراج نتيجة الطلاب حتى الصف الحادي عشر. يتم الدخول مباشرة على رابط البوابة التعليمية للنتائج . يقوم بتسجيل رقم البطاقة المدنية. يبدا البحث.

هل ظهرت نتائج الطلاب

أعلنت مؤشرات البحث العالمية في جوجل الكويت لبداية البحث عن نتائج الكويت حتى الصف الحادي عشر من خلال المربع الإلكتروني للنتائج، ويكون من المنطقي إعلان نتائج الطلاب بعد انتهاء اختباراتهم وعودتهم إلى المدارس من جديد في الفصل الدراسي الثاني، وكان لأعمال التدقيق الجيد في نتائج الطلاب سببا في تأخر إعلان النتائج، إلا أن عاد الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني من جديد وترقبوا الإعلان عن النتائج، ويتم الاستعلام عن النتائج عبر الروابط المتاحة لنتائج الطلاب عبر البوابة الحكومية.