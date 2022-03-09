موافقة خلال نصف ساعة من مصرف الراجحي تمويل شخصي 500 ألف ريال سعودي

مصرف الراجحي يعتبر من افضل المصارف بالمملكة بسبب مايقدمه من تمويلات متنوعة وميسرة للغاية وهو من اشهر واكبر مصارف المملكة، ويقدم العديد من الخدمات التمويلية والبنكية الرائعة، ويقدم التمويل الشخصي والذي يصل قيمته الى 500 الف ريال سعودي ولكن بشروط وهو ماسوف نذكر هذه الشروط بالمقال وكما نوضح كيفية التقديم على التمويل بالطرق المختلفة، حيث ان بعض الأشخاص لا يعرفون كيفية الحصول على تلك الخدمات، حيث يقدم الراجحي الكثير من المنتجات المتنوعة التي من بينها التمويلات النقدية ومنتجات العقاري ومنتجات السيارات بأسعار قليلة مناسبة لكافة العملاء ومن بين المنتجات الأخرى التي يوفرها إلى عملائه هو تمويل نقدي لكافة الفئات للمواطن والمغترب والمتقاعد.

كيفية التسجيل في مصرف الراجحي:

للحصول على قرضك الشخصي من مصرف الراجحي يتم اتباع كافة الخطوات التي تمت الإشارة إليها من خلال موقعنا ونعرضها عبر هذا المقال، وهذه الخطوات هي:

ادخل على رابط مصرف الراجحي.

ثم عليك بملء وكتابة كلًا من اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم تقوم بكتابة رمز التحقق قبل التصفح.

ثم تظهر لك صفحة جديدة وأثناء التصفح يتم الضغط على ايقونة خدمات الأفراد.

ثم عليك بالضغط على ايقونة التسجيل بالخدمات الإلكترونية.

ثم عليك بملء وكتابة كافة البيانات الخاصة ببطاقة الصراف الآلي.

ثم عليك بكتابة رقم الهاتف ورقم الهوية مع التأكد من صحة البيانات.

يقوم الشخص المستفيد بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول

الضغط على أيقونة مباشر الأفراد.

إدخال البريد الإلكتروني أو كلمة السر

إدخال الكود الذي يتم إرساله

الضغط على ايقونة التالي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي: