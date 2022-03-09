إيداع الدفعة 52 حساب المواطن ca.gov.sa لمستحقيها بالمملكة العربية السعودية مارس 2022

الدفعة 52 حساب المواطن لشهر رجب 1443هـ سيتم بدء إيداعها رسميًا في حسابات المستحقين مكتملي الأهلية غدًا الخميس 7 شعبان 1443هـ الموافق 10 مارس 2022م، وفق الموعد الدوري الشهري للصرف اليوم العاشر من كل شهر ميلادي،مع العلم أنه يتم تقديم اليوم أو تأخيره يوم في حال إن وافق يوم 10 ميلادي إجازة رسمية أو عيد وطني أو عيد تأسيس أو أعياد أخرى كما أوضح البرنامج طرق الاستعلام عن الدفعة المستحقة، وشروط الأهلية، والجدير بالذكر أيضًا أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج، تقدر بحوالي 113 مليار ريال سعودي حتى صرف الدفعة 51 لشهر فبراير 2022.

موعد إيداع الدفعة 52 حساب المواطن مارس 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج حساب المواطن بالمملكة يخضع لضوابط من شروط وأهلية استحقاق تم النص عليها للمستفيدين، فالبرنامج عبارة عن دعم مالي يستهدف فئة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من المواطنين الذين تنطبق عليهم أهلية وشروط استحقاق الدعم، بهدف توفير حياة كريمة لهم من مسكن مناسب ومبلغ مالي يساعدهم على مواجهة الأوضاع، أثناء القيام بالإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030م، والتي يعمل القائمين على شؤون المملكة على قدم وساق لتحقيقها على أرض الواقع.

شروط وأهلية الاستحقاق لصرف دعم حساب مواطن بالمملكة

وعن شروط وأهلية استحقاق دعم حساب مواطن بالمملكة العربية السعودية وفق مستجدات 1443 نذكرها بالترتيب التالي:

شرط أن يكون المواطن حامل للجنسية السعودية.

استحقاق الدعم للمرأة السعودية المتزوجة بغير سعودي.

كذلك الدعم للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة.

استحقاق الدعم للمواطن السعودي من ذوي الإعاقة التي لا تمكنه من العمل.

كما يجب أن يكون المواطن من المقيمين على أراضي المملكة إقامة دائمة، أي لا تتجاوز مدة سفره خارج أراضيها أكثر من 90يوم.

وجوب توافق البيانات المقدمة من قبل المستفيد، مع بيانات الجهة التي لها علاقة بالمستفيد.

ألا يكون المستفيد داخل السجن، أو أحد دور الرعاية الحكومية.

أيضًا ألا يكون للمستفيد جهة دعم أخرى تابعة لمنظمة ما.

في النهاية يتم رفض طلب أصحاب السجلات التجارية.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 52 برقم الهوية شهر مارس 2022

وللاستعلام عن موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات برقم الهوية الوطنية، للمستفيدين كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: