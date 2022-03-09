كيفية التسجيل في برنامج حافز للحصول على مبلغ 2000 ريال سعودي والحالات المستبعدة من الدعم

في الساعات الأخيرة تزداد عمليات البحث حول دعم حافز، حيث يعتبر برنامج حافز يعمل على تشجيع الخريجين للبحث عن عمل ويفيد الذين لا يملكون عمل أو مهنة، في الحصول على دعم مالي لأسباب عدة أهمها إقامة المشاريع الصغيرة التي يمكن لهم من خلالها الحصول على فرصة جيدة للعمل وسد احتياجاتهم الأساسية، ومن خلال مقالي نوضح الشروط الواجب توافرها للاستفادة من دعم حافز وكيفية التسجيل فى دعم حافز والذي يمنح راتب شهري 2000 ريال سعودي لمدة البرنامَج وهى 12 شهر، وذلك لدعم المستحقين في البحث عن فرص عمل تناسبهم، ويشترط على مستحِقّ البرنامَج أن يقوم بالبحث عن عمل لأن هذا واحد من أهم الأسباب الخاصة بالاستمرار في صرف الراتب، ويوفر هذا النوع من الحافز برامج تأهيل وتدريب لزيادة فرص الحصول على وظيفة ملائمة لكل فرد.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم من برنامج حافز:

يجب على الشخص المستفيد أن يكون ذو جنسية سعودية لا غير بالإضافة إلى أن يكون مقيم في السعودية بشكل دائم.

يتراوح عمر المتقدم بين 20 – 35 عام ولا يتعدى ذلك.

ألا يكون له دخل ثابت لمدة عامل كامل على الأقل.

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم على الحافز قادر على العمل وغير عاجز.

ويشترط للحصول على الدعم ألا يكون المتقدم موظف بالفعل في أي عمل حكومي أو قطاع خاص.

وكما يشترط للحصول على الدعم ألا يكون المتقدم لهذا الحافز ما زال يدرس أو في فترة تدريب.

ويشترط للحصول على الدعم عدم وجود أي نشاط تجاري للمتقدم على الحافز أو يملك أي مشاريع خاصة به.

وكما يشترط أن لا يكون للمتقدم كفالة لأي شخص غير سعودي ويتم استثناء من هذا الأب والأم والزوجين والأبناء.

ويشترط عدم تخصص أي مستحقات أو تعويضات خاصة بالمتقدم وذلك بهدف تعويضه عن العمل.

الدعم المقدم في برنامج حافز الحصول علي عمل :

حيث قامت وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية في تقديم حافز لدعم الشباب الذي يقوم بالبحث عن وظيفة، ويستحق المستفيد اثناء البرنامج تلقي دعم مبلغ من المال لمدة عام ميلادي ويتم تقسيمه كالأتي :

وفقاً للمخطط التابع للبرنامج يحصل المستفيد في أول أربع شهور من البرنامج على مبلغ مالي قدره 1500 ريال سعودي، ويقل المبلغ بشكل تدريجي في الشهور الأربعة التالية على ليصل إلى 1250 ريال سعودي شهرياً، بينما في الربع الأخير من العام يصل المبلغ إلى 1000 ريال.

كيفية التسجيل للحصول على دعم حافز: