نتائج الطلاب نضام نور noor.moe.gov.sa والتي يتم استخراجها إلكترونيا بنظام التقارير عن نتائج كل طالب بالرقم السري الخاص به، حيث يبحث الطلاب أيضا عن موعد تفعيل رابط استخراج النتائج عبر المنصات المختلفة، منصة أبشر ومدرستي ونظام نور، كما يبحثوا عن درجات النجاح ودرجات الرسوب بالفصل الدراسي الثاني.

نتائج الطلاب نضام نور noor.moe.gov.sa ابتدائي 1443 عبر schools.madrasati.sa وأبشر

تعلن وزارة التربية والتعليم خلل ساعات قليلة نتائج المرحلة التعليمية في ابتدائي للفصل الدراسي الثاني في مارس 2022، وذلك للسنوات الأولى ثم التي تليها، حيث تقوم الوزارة بالإعلان التدريجي عن النتائج وتقوم تفعيل الرابط واستخراج ارقام الطلاب برقم الهوية والرقم السري الخاص بالطالب، وتتيح الوزارة عدد من المنصات التعليمية لاستخراج النتائج.

منصات تستخرج نتائج الطلاب

رابط نظام نور التعليمي.

منصة مدرستي ويتم الدخول عبر ايقونة نظام نور.

تسجيل منصة أبشر الإلكترونية ويتم الدخول من خلال حساب الفرد.

كيفية استخراج نتائج الطلاب عبر noor.moe.gov.sa

يتم الدخول واستخراج نتائج الطلاب بالمراحل التعليمية المبكرة:

كيفية استخراج نتيجة الصف الأول والثاني الابتدائي

يقوم الطالب بالدخول على رابط نظام نور. يتم الدخول على نظام التقارير. تقارير الطالب. ثم الدخول على تقرير الطلبات. ويتم الدخول أخيرا على إشعار نتيجة الطالب.

كيفية استخراج نتائج الطلاب (الثالث – السادس الابتدائي)

يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول أولا على رابط نظام نور. ثم يختار ايقونة التقارير. ويقوم بعدها باختيار تقارير الدرجات. ثم يتم اختيار إشعار درجات الفصل.

طريقة احتساب درجة الطلاب (ناجح – راسب)