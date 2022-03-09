مساعدة مالية من منصة سلفة تصل إلى 5000 ريال سعودي تمويل سريع في دقائق

مساعدة مالية من منصة سلفة الإلكترونية 1443، خلال هذه الآونة يشهد العالم التغيرات المستمرة بشكل ملحوظ ولا نعلم ماذا يخبئ لنا المستقبل والحاضر ليس مضمون، ونظراً لغلاء الأسعار والظروف الأخيرة كانت الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة بحثاً عن مساعدات مالية للتغلب على الظروف الصعبة، حيث منحت منصة سلفة الإلكترونية مساعدات مالية على شكل تمويل سريع يمكن سداده على فترات من خلال الأقساط الميسرة، وقد وصل قيمة تمويل منصة سلفة الإلكترونية إلى 5000 ريال سعودي، ونعرض بشكل تدريجي كيفية التقديم للحصول على المساعدة المالية من منصة سلفة الإلكترونية، والشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للتمكن من الحصول على التمويل.

تمويل سريع من منصة سلفة الإلكترونية:

منصة سلفة الإلكترونية أصبحت مجهزة في الفترة الأخيرة بأحدث التقنيات المتقدمة المدعمة، فالهدف من هذه التقنية المطورة رفع مستوى التعاملات البنكية لسهولة التعامل بين العملاء والمستفيدين من تعاملات البنوك، حيث تقدم منصة سلفة الإلكترونية منحة تمويل سريع في أقل من دقائق يصل قيمة التمويل إلى 5000 ريال سعودي، ويتم السداد والتقسيط على مدار شهور حسب قيمة دخل الشخص المتقدم، وللمعرفة نعرض شروط الحصول على تمويل سلفة السريع.

شروط الحصول على تمويل سلفة السريع:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية من الأصل. أن يكون دخل الشخص المتقدم بحد أدنى 4000 ريال سعودي قابل للزيادة ولا يقل عن ذلك. يتراوح عمر الشخص المتقدم 18 حتى 60 عام. أحكام منصة سلفة تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كيفية التقديم والتسجيل للحصول على مساعدة مالية من سلفة الإلكترونية بالخطوات: