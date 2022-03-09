جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن ظاهرة الاحتكار للمواد الأساسية والمدعمة التى تفشت فى كل أنحاء البلاد ليست من الظواهر التى تعكس الجشع والربح غير المشروع بل هى شبكات منظمة الهدف منها تجويع المواطنين وضرب السلم الأهلية لغايات سياسية مفضوحة لا تخفى على أحد.





جاء ذلك خلال لقاء قيس سعيد مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، بقصر قرطاج، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة فى البلاد، وخاصة طرق التوزيع وظاهرة الاحتكار للمواد الأساسية والمدعمة على وجه الخصوص. وذكرت الرئاسة التونسية - فى بيان مساء الثلاثاء، أن اللقاء تناول الاستشارة الوطنية، والنظر فى سبل فتح شبكة الإنترنت دون مقابل بداية من اليوم، الأربعاء، حتى الأحد القادم، لتمكين المواطنين من المشاركة فى هذه الاستشارة حتى يساهموا فى تحديد أسس المستقبل الذى يريدون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس التونسي: شبكات منظمة وراء ظاهرة احتكار المواد الأساسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.