نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم الدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا وتشكيلة الفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الريال مدريد وباريس سان جيرمان، ينتظر عشاق ومحبي الساحرة المستديرة موعد انطلاق مباراة الريال مدريد الاسباني صاحب الارض وضيفة باريس سان جيرمان الفرنسي والتي سوف تقام اليوم الاربعاء الموافق 9 مارس 2022 على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن فعاليات مبارايات الاياب لدور الـ 16.

حيث تمكن فريق باريس سان جيرمان التغلب على منافسة الريال المدريد في مباراة الذهاب التي تمت ٌقامتها على ملعب بارك دي برانس بهدف نظيف لصالح فريق باريس سان جيرمان والذي سجله مهاجم الفريق كيليان مبابي في الدقيقة الـ 90 من أحداث المباراة، ويسعى باريس سان جيرمان تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خوض مباراة الإياب بروح معنوية كبيرة للفوز أو ينهي المباراة بالتعادل عل الأقل أمام مناظرة الريال مدريد لكي يضمن التأهل لدور التالي لدور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021/ 2022، بينما يسعى على الجانب الاخر من المباراة لفريق الريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي لإحراج خصمه باريس سان جيرمان على ملعبة، حيث سيحتاج الريال مدريد الفوز بفارق هدفين لكي يصعد لدور الربع النهائي ويقضي على آمال باريس سان جيرمان في ابطال أوروبا أو الفوز بفارق هدف وحيد لفرض أشواط اضافية على باريس سان جيرمان.

موعد مباراة الريال مدريد وباريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا

سوف يشهد اليوم الأربعاء 9/ مارس 2022 ملعب سانتياغو برنابيو مواجهة نارية بين الريال مدريد صاحب الأرض وخصمه باريس سان جيرمان، وذلك من ضمن فعليات مباريات الإياب للدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2021 /2022، والجدول التالي يوضح توقيت المباراة حسب توقيت كل بلد.

البلد توقيت المباراة مصر 10:00 مساءا السعودية 11:00 مساءا الإمارات 12:00 مساءا الجزائر 9:00 مساءا

تشكيل الريال مدريد وباريس سان جيرمان لمبارة الاياب لدور الـ 16 بأبطال اوروبا

سوف نعرض لكم التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين الريال مدريد وباريس سان جيرمان فعليكم متابعة الجدول الآتي: