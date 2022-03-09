رابط نتائج الطلاب app.moe.edu.kw عبر المربع الإلكتروني للنتائج والذي يقوم الطالب باستخراج النتائج فيه للصفوف الدراسية، من الصف الأول وحتى الحادي عشر، بالرقم المدني الخاص به، وقد أنهى الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الأول وانتهت عطلة منتصف العام وعادوا للمدارس، وبدأت المؤشرات العالمية للبحث في جوجل الكويت بالإشارة إلى ارتفاع البحث عن نتائج الطلاب بالكويت.

“المربع الإلكتروني” رابط نتائج الطلاب app.moe.edu.kw استعلام (الأول – الحادي عشر) بالمدني

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالكويت انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول منذ حوالي أسبوعين، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة إقامة اختبارات الطلاب في جميع المراجل حضوريا مع اتباع كافة إجراءات الوزارة في الاختبارات:

إعادة إعداد لجان الامتحان لاستقبال الطلاب والمراقبين.

التشديد على الإجراءات الوقائية واشتراط الحصول على شهادة لقاحات كرونا.

تأمين اللجان ضد الغش وتامين انتقال أوراق الاختبارات للتصحيح.

توفير لجان مؤهلة لتصحيح نتائج الطلاب للمراجعة الدقيقة لها.

الإعلان الإلكتروني لأرقام الطلاب عبر الرابط الرسمي للوزارة.

كيفية استخراج نتائج الطلاب النتائج عبر البوابة الرسمية يقوم الطالب بالدخول على الرابط الرسمي للصفحة الرئيسية لنتائج الطلاب في الكويت. في أعلى الصفحة يتم اختيار ايقونة “البحث عن نتائج جميع المراحل” والتي تكون عدا الصف الثاني عشر. يتم كتابة الرقم المدني للطالب فقط. يبدا البحث. في حال تم تنزيل النتائج سيتم فتح صفحة الطالب والإعلان عن النتيجة. تقوم البوابة باستخراج نتيجة الطلاب حتى الصف الحادي عشر. يتم الدخول مباشرة على رابط البوابة التعليمية للنتائج . يقوم بتسجيل رقم البطاقة المدنية. يبدا البحث.

موعد نتائج الطلاب (حتى الحادي عشر)

انتهت عطلة منتصف العام للطلاب في كافة المدارس الحكومية بالكويت، وأعلنت وزارة التربية والتعليم إعادة تعقيم المدارس والاستعداد لعودة الطلاب وبدا هذا الأسبوع الانتظام بالمدارس في كافة المحافظات، وبدا البحث عن موعد إعلان النتائج والذي يتم خلال يوم أو يومين عبر الرابط الرسمي لنتائج الطلاب برقم البطاقة المدنية أو الرقم المدني، وتقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن المدارس التي قامت برفع نتائج الطلاب ثم يتم تفعيل رابط استخراج النتائج، بينما يبدأ البحث عن النتائج ابتداء من اليوم.