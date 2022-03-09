نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر taj nce gov om رابط وظائف وزارة العمل سلطنة عمان 2022 الطبية لحملة الدبلوم الجامعي والبكالوريوس فى شرطة عمان السلطانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف وزارة العمل سلطنة عمان 2022 الطبية، قامت وزارة العمل التابعة لسلطنة عمان بالإعلان عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الطبية الشاغرة وذلك بالتنسيق مع شرطة سلطنة عمان، وتتناسب هذه الوظائف مع حملة الدبلوم الجامعي والبكالوريوس، وقد تم الإعلان عن قرار التقديم على الوظائف على صفحة وزارة العمل الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، وخلال السطور التالية رابط تحديث بيانات القوى العاملة pamr.gov.om الكترونياً و برسالة نصية وزارة العمل بسلطنة عمان سوف نتعرف على رابط التسجيل في وظائف وزارة العمل في عمان.

شروط التقديم على وظائف وزارة العمل

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف وزارة العمل في سلطنة عمان، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

يجب أن يكون الشخص الراغب في التقديم حاصل على مؤهل علمي مطلوب.

أن يكون الشخص مسجل لدى وزارة العمل ولم يعمل من قبل في أحد الأجهزة الإدارية للدولة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام لحاملي البكالوريوس و 27 عام لحملة الدبلوم.

يشترط أن يقوم باجتياز جميع الفحوصات الطبية المطلوبة.

أن يكون الشخص ذو سمعة طيبة وحسن السير والسلوك.

ألا يكون قد تم الحكم عليه في أحد القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة.

أن يقوم بتقديم كافة المستندات المطلوبة المتمثلة في الأصل من كلًا من البطاقة الشخصية والمؤهل الدراسي والكشف الخاص بالدرجات.

أعلنت وزارة العمل بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية عن فتح باب التوظيف لحملة مؤهل الدبلوم الجامعي والبكالوريوس في الوظائف الطبية ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/8 وحتى يوم الاثنين الموافق 2022/3/14

تفاصيل وظائف وزارة العمل العمانية الطبية 2022 taj nce gov om

رابط وظائف وزارة العمل سلطنة عمان 2022

تسعى وزارة العمل التابعة لسلطنة عمان دائمًا إلى توفير العديد من الوظائف في مختلف القطاعات لسد حاجة الأشخاص إلى العمل، ويستطيع جميع المواطنين التي تطابقت عليهم شروط التقديم السابق ذكرها التسجيل على الوظائف الشاغرة عن طريق:

الدخول على الرابط التالي (https://taj.nce.gov.om/) وإدخال البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

الوظائف الشاغرة في وزارة العمل

وظيفة أخصائي طب باطني.

ووظيفة أخصائي طبيب قلب.

وظيفة طبيب أسنان عام.

ووظيفة أخصائي في التخدير.

وظيفة أخصائي طب طوارئ.

ووظيفة رئيس تأمين.

وظيفة أخصائي خدمة عملاء.

جدير بالذكر أنه سيتم فتح باب التقديم على وظائف وزارة العمل في سلطنة عمان يوم الثلاثاء الموافق الثامن من شهر مارس 2022 ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من مارس