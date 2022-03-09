كندا تعلن قرارا عاجلا ضمن جهود الناتو لـ مواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، "الثلاثاء"، أن بلاده ستمدد مهمتها العسكرية فى لاتفيا كجزء من جهود حلف شمال الأطلسى "الناتو" المستمرة لدرء المزيد من الهجوم الروسى على خلفية العملية العسكرية فى أوكرانيا.





وأضاف ترودو فى تغريدة عبر تويتر: "أعلن اليوم أننا نجدد عملية إعادة الطمأنينة - وهى مهمة تشكل جزءًا من جهود الحلف فى التأكيد والردع فى أوروبا الشرقية.. كان من المقرر أن تنتهى صلاحيتها العام المقبل، ولكن فى ضوء الوضع فى أوروبا، قررنا تجديد المهمة قبل الموعد المحدد".

وأردف: "القوات المشاركة فى هذه المهمة تدافع عن لاتفيا وأوروبا الشرقية.. إنهم يدافعون أيضا عن جميع حلفاء الناتو، بما فى ذلك كندا - وحريتنا وأمننا وديمقراطيتنا".

وفى سياق متصل، قال رئيس وزراء كندا، إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا، معلنا أنه سيزور، العاصمة الألمانية برلين، الأربعاء، للقاء المستشار أولاف شولتس، على ضوء الأزمة الأوكرانية.

وقال ترودو، فى مؤتمر صحفى، جمعه برؤوساء وزراء لاتفيا وإسبانيا وأمين عام الناتو، الثلاثاء، إنه التقى مع عدد من القوات الكندية فى لاتفيا، مشيرا إلى قراره تجديد العمليات هناك.

وكان من المقرر انتهاء البعثة العسكرية "إعادة الطمأنينة" فى عام 2023 وهى حاليا أكبر انتشار عسكرى لكندا فى الخارج.