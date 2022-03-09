ألمانيا: 38.5 مليون يورو.. دعما إنسانيا لـ شعب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان المركز الألمانى للإعلام، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء أمس الثلاثاء، أن وزارة التنمية فى ألمانيا، تفاعلت بمرونة مع الحرب فى أوكرانيا وتمكنت حتى الآن من توفير 38.5 مليون يورو من الميزانية للإغاثة من الكوارث واتخاذ تدابير محددة لإعاشة السكان المدنيين.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبى أعلن بالفعل عن حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون يورو، وسيتم الآن استكمال هذا الالتزام المهم بمزيد من الموارد الوطنية.

وفى سياق متصل، أعلنت ألمانيا وفرنسا والصين اعتزامها تعزيز التعاون من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت أن المستشار الألمانى أولاف شولتس والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والرئيس الصينى شى جين بينج اتفقوا فى مؤتمر عبر الفيديو اليوم الثلاثاء على تقديم الدعم الكامل لكل المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسى للصراع.

وأضاف هيبيشترايت أن من المنتظر أن يقوم وزراء خارجية الدول الثلاث بتنسيق الجهود اللاحقة لإنهاء الصراع.