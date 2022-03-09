عروض العثيم بالسعودية في الفترة من 9 مارس وحتى 15 مارس 2022م

عروض أسواق العثيم الأسبوعية التي يحرص الأفراد والأسر على متابعتها بشكل مستمر لما تقدمه من عروض ترويجية تنافسية ومتفاوتة الاسعار على المنتجات المتعددة والتي تحرص الأسرة على اقتنائها خاصة مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك 2022م، وتعد شركة أسواق العثيم السعودية ثاني أكبر مركز تسوق من حيث المبيعات بعد بنده، و احتلت المركز الثالث من حيث كونها من أقوى شركات التجزئه بالعالم العربي، تم تأسيس الشركة منذ عام 1980م ومقرها الرئيسي الرياض، تعمل الشركة في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية واللحوم والأسماك وغيرها، هناك عدة شركات تابعة للعثيم مثل العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، سفوري لاند، دار الخيول للمقاولات، القصيم للتنمية، أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير.

عروض أسواق العثيم بالسعودية في الفترة من 9 مارس وحتى 15 مارس 2022م

تحرص أسواق العثيم على تقديم عروض اسبوعية متنوعة لتقديم أفضل ما لديها لعملائها الكرام، لذلك قدمت الشركة لهذا الاسبوع مجموعة من العروض المميزة وذلك في الفترة من يوم الأربعاء 9 مارس إلى يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022م أو حتى نفاذ الكمية، و لمعرفة أهم العروض لهذا الأسبوع يتم الدخول على صفحة البروشور الخاصة بعروض هذا الأسبوع.

أهم العروض على المواد الغذائية

أرز فيكتو مزة سيلا بسمتي 8*5 كيلو بسعر 199.95 ريال سعودي، تحرص ربة المنزل على إعداد أشهى الوجبات خلال شهر رمضان الكريم، والأرز من الأطباق الرئيسية على مائدة الإفطار، يدخل الأرز في إعداد الكثير من الوجبات اللذيذة مثل الكبسة و المقلوبة ويتم طهيه مع الدجاج واللحم والأسماك وغيرها من الأطباق.

تونة قودي خفيف بالماء والملح 48*90 جرام بسعر 190 ريال سعودي، تحتوي التونة على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم مثل البوتاسيوم و المنجنيز والزنك وأوميجا 3، وأيضًا فيتامين ( ج )، كما أنها تعمل على تحسين وظائف القلب، وتعزيز الجهاز المناعي لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

دجاج الوطنية مجمد 10*1000 جرام بسعر 130.95 ريال سعودي.

شراب تانج برتقال علب 6*2 كجم بسعر 285 ريال، يمكن إعداد الناتج كشراب رمضاني شهي على مائدة الإفطار.

تتميز شركة أسواق العثيم بتنوع منافذ البيع لها فيتم البيع من خلال سوبر ماركت و هايبر ماركت و منافذ البيع بالجملة و الأركان، هذا و تقوم الشركة بإدارة العديد من المراكز الترفيهية والمخابز و شراء الأراضي الاستثمارية لصالح الشركة نفسها، ويتمثل نشاط الشركة في مجال البيع بالجملة و التجزئه للمواد الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية والصابون وغيرها.