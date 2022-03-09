واشنطن: فرض حظر طيران محدود فى أوكرانيا قد يصعد الصراع

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء - إن فرض منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا لحماية المدنيين خطوة تصعيدية. وعن حظر واردات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة، أوضح البيت الأبيض أن التوقعات ألا يطول أمد تداعيات قرار حظر واردات النفط الروسى. ومنذ بداية الحرب يناشد الرئيس الأوكرانى دول الناتو والولايات المتحدة بإقامة منطقة حظر طيران فوق بلاده، الأمر الذى حذرت منه روسيا.

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