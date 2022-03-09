عروض أسواق العثيم الأسبوعية التي يحرص الأفراد والأسر على متابعتها بشكل مستمر لما تقدمه من عروض ترويجية تنافسية ومتفاوتة الاسعار على المنتجات المتعددة والتي تحرص الأسرة على اقتنائها خاصة مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك 2022م، وتعد شركة أسواق العثيم السعودية ثاني أكبر مركز تسوق من حيث المبيعات بعد بنده، و احتلت المركز الثالث من حيث كونها من أقوى شركات التجزئه بالعالم العربي، تم تأسيس الشركة منذ عام 1980م ومقرها الرئيسي الرياض، تعمل الشركة في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية واللحوم والأسماك وغيرها، هناك عدة شركات تابعة للعثيم مثل العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، سفوري لاند، دار الخيول للمقاولات، القصيم للتنمية، أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير.

عروض أسواق العثيم بالسعودية في الفترة من 9 مارس وحتى 15 مارس 2022م

تحرص أسواق العثيم على تقديم عروض اسبوعية متنوعة لتقديم أفضل ما لديها لعملائها الكرام، لذلك قدمت الشركة لهذا الاسبوع مجموعة من العروض المميزة وذلك في الفترة من يوم الأربعاء 9 مارس إلى يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022م أو حتى نفاذ الكمية، و لمعرفة أهم العروض لهذا الأسبوع يتم الدخول على صفحة البروشور الخاصة بعروض هذا الأسبوع.

أهم العروض على المواد الغذائية