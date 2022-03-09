تواصل الديوان الملكي السعودي للمساعدات الخيرية والانسانية 1443

تواصل الديوان الملكي السعودي للمساعدات الخيرية يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن رابط منصة التواصل مع الديوان الملكي السعودي، حيث أن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية يعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على دعم مادي، فالحياة باتت صعبة وخاصة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا ففقد إثرها الكثير من الأشخاص وظائفهم إما بسبب أزمة اقتصادية أو إثر إصابته بمرض، فقام الديوان بتوفير العديد من الخدمات التي يمكنها أن تساعد تلك الأشخاص.

رابط منصة التواصل مع الديوان الملكي السعودي

قم بالنقر على الرابط الخاص بالموقع الرسمي وبوابة التواصل بالديوان الملكي السعودي وهو https://tawasol.royalcourt.gov.sa/

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول للمنصة” ومنها قم بالتسجيل من خلال النقر على زر “مستخدم جديد”.

بعد الضغط عليها يتم مطالبتك بملء بعض البيانات المتمثلة في رقم الهوية الوطنية، اسم المواطن رباعيًا، رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني.

كما أنه ستقوم باختيار كلمة سر مناسبها وأكدها مرة أخرى ثم احفظها حيث أنك ستقوم بالدخول بواسطتها بعد ذلك ثم انقر على أيقونة “دخول”.

اختر قسم “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية ومن هذه القائمة قم باختيار “خدمات الطلبات الشخصية للمواطنين”.

بعد ذلك قم بكتابة طلبك الذي تريد الحصول على مساعدة مالية من خلاله واذكر أسباب لجوئك إلى الديوان لطلب المساعدة مع إرفاق كل الأوراق التي تثبت صحة ما سجلت؟.

من خلاله واذكر أسباب لجوئك إلى مع إرفاق كل الأوراق التي تثبت صحة ما سجلت؟. انقر بعد ذلك على أيقونة “تسجيل الطلب” حتى يتم رفع الطلب إلى المختصين ويتم مراجعته وسيتم إبلاغك بعد المراجعة سواء بقبول طلبكم أو برفضه.

شروط الحصول على مساعدة من الديوان الملكي السعودي

يجب أن يكون المواطن الذي يتقدم بالطلب سعودي الجنسية ويعيش في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

عمر المتقد يجب ألا يقل عن 25 عام.

كما أنه يجب ألا يكون حاصلًا على أي منحة من الديوان الملكي من قبل.

عدم امتلاك صاحب الطلب عقار سكني مسجل باسمه لمدة خمس سنوات قبل تقديم الطلب.

الفئات المستحقة لدعم الديوان الملكي السعودي