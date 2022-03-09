نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر sbis.hrsd تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 موعد صدور معاش الضمان عبر منصة الدعم والحماية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع مع حضراتكم عبر موقع ثقفني نيوز الاخباري مزيد من المعلومات والتفاصيل عن الضمان الاجتماعي المطور وطريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية وموعد صدور الدفعة الجديدة عن شهر مارس 2022، حيث أصبحت من أهم الموضوعات المتناولة في الرأي العام السعودي بعدما قررت وزارة الموارد البشرية وخصصت دفعة متوافقة مع الشروط والأحكام ليتم الصرف لها في القريب العاجل من جميع محافظات المملكة العربية السعودية.

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443

ومن أجل عيش حياة كريمة مستقرة لجميع المواطنين في المملكة العريبة السعودية وتحقيق رؤية 2030، قد تم الاعلان عن العمل بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد ليشمل العديد من الفئات، وبالفعل كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن تقديم خدمات إلكترونية علي المنصة من أجل الاستعلام عن موعد صدور الدفعة الجديدة والاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي الجديد، وكان قد تسائل المسجلين في النظام عن موعد صرف دفعة شهر مارس من الضمان، ليكون في اليوم العشرون من الشهر الجاري، ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

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خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443

وهكذا تكون قد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي توفير كافه الخدمات بصورة إلكترونية لتسهيل عملية الاستعلامات بطريقة مباشرة، ويتم الاستعلام عن نتائج أهلية معاش الضمان الاجتماعي المطور عبر اتباع الخطوات الآتية.

يتم الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ثم يتم الولوج إلي منصة الضمان الاجتماعي

قم بالدخول علي الخدمات الالكترونية ويتم تسجيل الدخول علي المنصة

ومن ثم يتم الدخول علي خدمة المعاشات.

يتم تسجيل كافه المعلومات المطلوبة منك، من الاسم ورقم الهوية الوطنية.

يتم الموافقة علي كل الشروط والأحكام الموضحة أمامك.

يتم الضغط علي كلمة تسجيل وارسال .

ويذكر أن المتقدمين للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي المطور لابد عليهم من التسجيل إلكترونياً بعد التأكد من تطابق الشروط منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بصورة دائمة في المملكة، ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

وضروريا أن يكون المتقدم في الضمان الاجتماعي المطور تتوافر فيه الشروط والأحكام التالية أيضا منها، ألا يمتلك أصول ذات قيمة عالية، ألا يكون مقيماً في أحدى الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها المملكة العربية السعودية، وأن يلتزم التزاما تاما بتوفير متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم الخدمات من الصحة والتعليم للأبناء مؤكدة الوزارة أن كل أسرة مستقلة وتستحق معاش مستقل.

إلي جانب ذلك أيضاً ومن ضمن الشروط الموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص إعطاء المواطنين حق في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، هو أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة بشكل عام عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش ويقدر هذا الدخل وهو 1100 ريال لعائل الأسرة بشكل خاص، ومبلغ 550 ريالا لكل فرد من أفراد الأسرة.