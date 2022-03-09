نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم وزارة التعليم للشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة عبر تواصل tawasul.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن رقم وزارة التعليم للشكاوى والاستفسارات مطلب من مطالب الطلاب وأولياء الأمور في السعودية، وهذا بعد أن قامت الوزارة باستخدام منصة مدرستي للتعرف على كل التفاصيل المتعلقة بالطلاب، بجانب تقديم الشكاوى والاستفسارات من خلال الرقم الموحد التي قامت بتقديمه إليهم لتسهيل الوصول إليها.

لأنها حريصة على تقديم كل ما يريد أولياء الأمور والطلاب بمعرفته، ولم تتيح رقم التواصل فقط من أجل تقديم الشكاوى والاقتراحات بل قدمت وسائل تواصل أخرى ليتمكن الطلاب من معرفة كل ما يريدون معرفته من خلالها.

رقم وزارة التعليم للشكاوى والاستفسارات

لقد كانت وزارة التعليم في السعودية المسؤولة عن التعليم العالي بها، وحينها كان يطلق عليها اسم وزارة المعارف وذلك في عصر وعهد الملك سعود 1373 هجرية، حيث أمر بإنشاء لقداسة عامة من أجل تعليم البنات والتي تم إرفاقها لوزارة المعارف بشكل لاحق، ومهام الوزارة كثيرة ومتنوعة كما أن أهدافها متعددة.

لذلك تحاول بقدر الممكن أن توفر وسائل تواصل متنوعة ومختلفة إلى أولياء الأمور والطلاب من أجل أن يتمكنوا من الاستفسار وتقديم الشكاوى كما يريدون في الوقت الذي يريدونه، وأحد هذه الأمور هو رقم التواصل وهو 19996، كما قامت بالإعلان عن أن منصة مدرستي هي المنصة الرسمية التي سيتم متابعة التعليم من بعد من خلالها.

تطبيق تواصل

إن تطبيق تواصل عبارة عن تطبيق يسمح للمقيمين والمواطنين داخل المملكة بالتواصل مع أي جهة حكومية من أجل تقديم شكاوى واستفسارات بأي وقت ومكان، وتحتوي كل جهة على كادر مسؤول عن الإجابة عن الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالمواطنين والمقيمين.

ومن خدمات التطبيق أنه يوفر فرصة من أجل تقديم بلاغ فني أو استفسار أو اقتراح أو شكوى والحصول على الاستشارات، بجانب طلب مقابلة المسؤول وخدمة الرسائل النصية، ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها فيما يخص وزارة التعليم من خلال تحميله عبر جوجل بلاي أو آب ستور.

أهداف وزارة التعليم

أي جهة حكومية أو خاصة أو وزارة يكون لها عدة أهداف تعمل من أجلها وأنشئت لتحقيقها، ومن هذه الهيئات والجهات وزارة التعليم، حيث يوجد لها عدة أهداف كالتالي: